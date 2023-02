El Barcelona, eliminado de la Europa League tras perder en Old Trafford ante el Manchester United

El Barcelona no seguirá en la Europa League. El equipo de Xavi Hernández no ha podido con el Manchester United en Old Trafford pese al gol inicial de Lewandowski y dice adiós a Europa sin llegar a octavos de final de la segunda competición europea.

El Manchester United salió al partido a apretar en busca del primer tanto que desequilibrara la balanza pronto. Lo pudo encontrar a los dos minutos de juego con una buena acción de Bruno Fernandes, que se plantó solo en el área tras una buena apertura de Casemiro, pero Ter Stegen le ganó en el mano a mano. Respondió rápido el Barça con un intento tímido de Raphinha.

El Barça intentaba sacudirse la presión del Manchester, pero la presión alta de los de Ten Hag no dejaba prácticamente a los culés pasar del medio campo. En una de las pocas veces que lo consiguieron, justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora, el colegiado señaló un polémico penalti de Bruno Fernandes sobre Balde por un agarrón dentro del área. La decisión fue muy protestada, y con razón, por los ingleses, pero el VAR no corrigió a Turpin y Lewandowski convirtió desde los once metros.

Tras el 0-1 el Barça se plantó y desactivó a un Manchester United que, a pesar de seguir llevando la iniciativa, no era capaz de asustar a Ter Stegen. Bruno Fernandes tuvo la más clara para los ingleses con un remate en semifallo que detuvo sin problemas el portero alemán del Barça.

Ten Hag movió el banquillo durante el descanso dando entrada a Antony por Weghorst. Y la jugada fue maestra. En el primer minuto del segundo tiempo Kessie perdió un balón cerca del área que recuperó Bruno Fernandes para dejarla en la frontal donde llegaba Fred para batir a Ter Stegen con un fuerte disparo abajo. Volvía el empate al marcador.

Antony iba a ser protagonista tras su salida castigando muchísimo a un Balde más ocupado de atacar que de defender. El brasileño tuvo una clara ocasión en un balón largo en el que ganó a Christensen en carrera, pero el danés se rehizo y terminó quitándole la pelota.

Koundé tuvo una clarísima ocasión para poner por delante al Barça, pero De Gea respondió con unos reflejos felinos a su cabezazo.

Cuando estábamos a punto de entrar en la recta final del partido, volvió a aparecer Antony para batir a Ter Stegen con un gran disparo desde el interior del área imparable para el alemán. Los jugadores del Manchester Untied remataron hasta tres veces dentro del área en esa jugada.