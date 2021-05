El Atlético de Madrid se juega el título sin Savic ni Lemar

LEER MÁS Valladolid se prepara la llegada de los atléticos

Diego Pablo Simeone aún no ha decidido el once que pondrá en Zorrilla en el decisivo partido por el título frente al Valladolid. En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador del Atlético de Madrid ha explicado que está pendiente de "dos o tres jugadoras que están en observación" y aún no saben "si están para jugar mañana de inicio".

Con Trippier y Lodi. Sin Savic ni Lemar

Se refiere el técnico argentino a Kieran Trippier y Renan Lodi. Ambos han entrenado este viernes con el grupo después de participar sólo en las pruebas tácticas el día anterior y, están en condiciones de viajar a Valladolid. El inglés podría entrar, incluso, en el once titular.

Un once en el que repetirían Jan Oblak, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Yannick Carrasco, Ángel Correa y Luis Suárez, por lo que se ha visto a los entrenamientos a lo largo de la semana. El mismo equipo que ganó a Osasuna para llegar líderes a la última jornada y depender de sí mismos para ganar la Liga, salvo por la entrada de José Giménez por Stefan Savic que es baja por sanción.

Simeone tampoco podrá contar con Lemar para el partido de este sábado. El francés sufre lesión miotendinosa en el muslo izquierdo y será baja por tercer partido consecutivo.