El Atlético de Madrid arrasa ante el Rayo Majadahonda y pasan a octavos

El Atlético de Madrid pasó por encima este jueves del Rayo Majadahonda (0-5) para clasificarse a los octavos de final de la Copa del Rey, en un partido disputado en el Wanda Metropolitano -a petición del equipo local- que estuvo resuelto antes de alcanzar el tiempo de descanso.

El equipo de Diego Pablo Simeone encontró este jueves a un amigo más que a un rival. La diferencia de categoría -el Rayo Majadahonda milita en Primera RFEF- fue abismal y los colchoneros apenas tardaron cuarto de hora en tomar ventaja en el marcador. Un error infantil de la zaga 'local' habilitó a Mattheus Cunha para marcar el 0-1.

Para colmo del conjunto majariego, su portero Giralt tuvo que ser sustituido a los cuatro minutos por un golpe. Un infortunio que descolocó al 'Rayito' y dio alas al Atleti en los minutos posteriores. En ningún caso, los rojiblancos tuvieron que pasar por los apuros de Real Madrid, Barcelona, Valencia u otros clubes de Primera que jugaron en campos de inferior categoría.

La decisión condenó, seguramente, el futuro deportivo del equipo entrenado por Abel Gómez, que no tiró a la portería de Oblak hasta la segunda parte. Ni esas concedió el 'Cholo', que apostó por un once de garantías y no hizo pruebas ni en la portería. Al borde de la media hora llegó el segundo en una gran acción colectiva.

En esta ocasión fue Lodi, desde el costado zurdo, quien remató a gol el 0-2 para dejar el partido sin historia a falta de 15 minutos para el descanso. En el 43', Luis Suárez puso el tercero al rematar un 'pase de la muerte' de Marcos Llorente. El trabajo estaba hecho y en la segunda mitad los colchoneros rebajaron pulsaciones.

Fue entonces cuando llegó la primera ocasión del Rayo Majadahonda con un cabezazo de Iturraspe que detuvo Oblak sin problemas. Pero fue un espejismo porque Griezmann, que acabó dejando el partido lesionado, marcó un golazo que supuso el 0-4, antesala de otra gran gol en botas de Joao Félix para establecer el definitivo 0-5.

De esta forma, el Atlético supera la primera aparición copera y ya espera rival este viernes en los octavos de final habiendo dejado una gran imagen, pero sin haber pasado las dificultades que sí pasaron el resto de rivales en campos de 'otro' fútbol.