Arda Turan: "Mi agente está en contacto con tres o cuatro equipos"

Las opciones de que Arda Turan abandone el Atlético este verano son cada vez mayores. Y es que si primero fue su agente el que abrió la posibilidad de que el turco se marchase, afirmando que buscaba jugar en la Premier League, ahora ha sido el propio futbolista otomano el que ha confirmado vía Twitter que está manteniendo contactos con tres o cuatro equipos para dejar la disciplina rojiblanca.

Así lo ha comunicado Arda en su cuenta personal de dicha red social: "Los rumores sobre mi traspaso no son completamente correctos. Mi agente está en contacto con tres o cuatro equipos. Si hay novedades o si se llega a un acuerdo os lo diré".

Todo hace indicar que Arda Turan vive sus últimos días como futbolista del Atlético. El turco llegó en 2011 al equipo, cuando aún estaba en el banquillo Gregorio Manzano, y se ha convertido en un ídolo para la afición durante estos cuatro años que ha estado en la entidad madrileña. Su cláusula de rescisión es de 41 millones de euros.

The transfer rumors are not entirely correct. My agent is currently in touch with 3-4 clubs. I will update you all if a deal is made.

— Arda Turan (@ArdaTuran10line) junio 28, 2015