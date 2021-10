Ansu Fati: "He tenido ofertas, pero quiero triunfar aquí"

La renovación: "Desde el primer día le dije a Jorge Mendes que mi primera opción era quedarme aquí y él lo entendió. He tenido la suerte de que el club también hay confiado en mí. He tenido ofertas de fuera, pero siempre tuve claro que quería crecer y triunfar aquí. Trabajaré cada día para mejorar como persona y como jugador. Me siento muy querido y eso es lo que más valoro".

Heredar el dorsal de Messi: "Lo podría haber llevado cualquier otro jugador, pero por suerte me tocó. Estoy agradecido a los capitanes por ofrecérmelo. No es ninguna presión, es una gran motivación. Yo no miro el número, porque nadie va a igualar lo que ha hecho Messi, debo marcar mi propio camino".

El Clásico: "Siempre es una motivación, el Real Madrid es nuestro gran rival. Vamos a salir a competir como siempre, no creo que haya favoritos. Jugamos en casa y eso es un factor a nuestro favor, que el Camp Nou esté lleno es un extra".

La grave lesión de rodilla: "Nunca tuve la duda de que iba a volver a jugar. Ahora llevo un tiempo sin jugar y quiero adaptarme al equipo. Me queda mucho margen de mejora, estoy empezando mi carrera. Y lo de la rodilla es algo que tengo olvidado, no tengo ninguna molestia".

Luchar por títulos: "Claro que hay nivel para pelear. Estamos en el Barcelona y eso nos obliga a ganarlo todo. Lo vamos a pelear, estamos en todas las competiciones y lucharemos por ganarlas. Todos vamos a trabajar para que el club pueda estar lo más arriba posible".