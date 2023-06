El técnico vasco, Andoni Iraola, no entrenará al Sevilla. Tras la consecución del título de la Europa League por parte del conjunto hispalense, el presidente Pepe Castro anunció la oferta de renovación para José Luis Mendilibar. Era la noticia más esperada por la afición sevillista, y Mendilibar seguirá al frente del equipo andaluz. Pero, pese a lo informado en las últimas horas esto no ha significado que Iraola se quede sin opciones de entrenar al Sevilla. La realidad es que Andoni Iraola no ha firmado nunca un precontrato con el Sevilla, si bien su nombre entraba en las quinielas si no se le ofrecía la continuidad a Mendilibar. Por tanto, Iraola no ha pensado en ningún momento en rectificar su intención de abandonar el Rayo Vallecano.

Iraola afrontaba esta temporada en el Rayo Vallecano con el final de su contrato en el horizonte y en el mercado de invierno ya estuvo cerca de salir en dirección al Leeds. Finalmente, ni el Rayo Vallecano ni el propio Iraola entendían que fuera el momento para salir y el de Usúrbil decidió terminar la temporada en el conjunto rayista. En todos estos meses, también el Villarreal apareció en escena para interesarse por él para la próxima temporada, pero la continuidad de Setién también era una posibilidad. En este escenario, el futuro de Iraola siempre ha pasado por Inglaterra, dónde tiene un buen cartel y con un fútbol que se ajusta perfectamente a su idea. Siempre con su nombre apareciendo en la órbita del Athletic Club, opción que parece inevitable para el futuro.

Andoni Iraola ha entrenado tres temporadas al Rayo Vallecano, la primera de ellas en Segunda División, consiguiendo un ascenso a Primera y manteniendo la categoría en dos ocasiones. Además de su fútbol de alta intensidad, vistoso y efectivo, Iraola se ha caracterizado por sacar el mejor nivel de jugadores como Fran García, Catena, Balliu, Isi, Álvaro García o Sergio Camello. Jugadores de mucha calidad, que se han visto revalorizados bajo la dirección del técnico vasco. Además de conseguir un ascenso a Primera, destaca también la clasificación del Rayo para semifinales de la Copa del Rey la pasada temporada.

En las últimas semanas, Iraola ha decidido que es el momento de buscar nuevos retos, y por eso ni siquiera ha querido valorar la oferta de renovación del Rayo Vallecano. Fuentes consultadas por Onda Cero, aseguran que la relación de Iraola con el Rayo siempre ha sido la mejor posible y así ha sido hasta el final. Ahora se abre el momento de la decisión en el club de la Avenida de la Albufera para elegir al nuevo entrenador. Sobre la mesa dos opciones, la opción continuista de Íñigo Pérez, hasta ahora segundo entrenador junto a Iraola. Un entrenador joven, que conoce a la perfección a la plantilla y que afrontaría un reto ilusionante. La otra opción, Francisco, el ex entrenador de Almería, Huesca, Lugo, Girona o Elche. Se descartan otros nombres surgidos en los últimos días como Pacheta, Luis Miguel Ramis o Raúl González.

ISCO NO JUGARÁ EN EL RAYO VALLECANO

Con la Liga casi terminada y apunto de arrancar el mercado de fichajes, los nombres de jugadores y sus posibles destinos empieza a ser noticia. En las últimas horas se ha vinculado a Isco Alarcón con el Rayo Vallecano. Tal y como ha podido conocer Onda Cero, el ex futbolista del Real Madrid, no está en los planes del conjunto rayista. Nadie duda de la calidad del jugador malagueño pero los planes de futuro del Rayo no pasan por la contratación de Isco. Tras su salida del Sevilla y su fichaje no concretado por el Unión Berlín, Isco se encuentra sin equipo.