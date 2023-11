Ancelotti confirma el regreso de Belligham y una nueva lesión de Güler

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha confirmado la vuelta, “si no pasa nada raro en las últimas horas” del inglés Jude Bellingham, tras perderse el encuentro del miércoles contra el Sporting de Braga, para un partido del sábado frente al Valencia (21:00 horas CET, -1 GMT) en el que el turco Arda Güler no estará en la convocatoria por un “pequeño problema muscular”.

OK para el inglés

“El jugador -Bellingham- dice que se entrena cómodo. Ha entrenado con normalidad, ha hecho el partido… está disponible y, si no pasa nada raro en las últimas horas, va a jugar”, desveló.

El centrocampista inglés se hizo daño el pasado domingo contra el Rayo Vallecano en el hombro izquierdo tras una mala caída en una acción con el español Isi Palazón, que le provocó una luxación.

Güler está deprimido

Por su parte, explicó la ausencia en el entrenamiento de un Güler que entró en las dos últimas convocatorias aunque ni siquiera calentó, y que sufre su tercera lesión desde que llegó al Real Madrid en verano.

La primera, en el menisco derecho tras la que se sometió a una intervención, la segunda, tras su vuelta a los entrenamientos, una lesión en el músculo recto anterior izquierdo, y ahora un “pequeña problema muscular”.

”Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga no parecía nada. Pero le sigue molestando. No es serio. El jugador está deprimido porque es joven y quiere jugar y aportar. Es un pequeño paso atrás, pero no una recaída de la vieja lesión y tenemos todo el parón para recuperarle de la lesión”, explicó Ancelotti.

Apoyo y comprensión

“La primera lesión fue un menisco, que arrastraba del año pasado. Fue operado y, como muchas veces pasa cuando te operan, te cambia un poco la postura de la pierna que no ha sido lesionada y puede pasar que en la recuperación puedas tener problemas musculares. ¿Su futuro? Lindo y bonito. Es un jugador de gran talento, puedo entender su decepción, pero es un pequeño problema muscular. Puedo entender que le afecte, pero tengo la experiencia personal, que paré dos años cuando tenía 21, y volví. El futuro de Güler no está en duda y ojalá pueda recuperar bien después del parón”, añadió.

“Le transmito calma y tranquilidad para recuperarse. Después, es normal que esté afectado porque es nuevo aquí… para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar el momento. No digo que es difícil, pero es comprensible su tristeza y su enfado; nosotros le damos todo el cariño del mundo. No tenemos prisa. El futuro de Arda Güler está aquí porque es un jugador extraordinario”, completó.

El Valencia y Vinicius

Ancelotti ha querido aportar normalidad al partido que les enfrenta ante el Valencia en el Santiago Bernabéu este sábado, tras los insultos racistas al brasileño Vinícius Junior en Mestalla la pasada temporada y la polémica posterior, asegurando que “no” hablan “de este tema” en el vestuario y que los aficionados visitantes que acudan podrán hacerlo “con la máxima tranquilidad”.

“Los aficionados que vengan aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que va a ser bonito. Van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso y los aficionados al Valencia que vengan al estadio lo harán sin problema y con máxima tranquilidad”, dijo en rueda de prensa.

Una respuesta que dio Ancelotti al ser preguntado por la carta del Valencia a sus aficionados con entradas para el partido en la que les comunicó que “habrá muchas cámaras y muchos ojos pendientes” de ellos” y les instaba a “dar ejemplo” de que no es un club racista.

Además, el técnico italiano declaró que en el vestuario no hablan de la polémica de la pasada temporada en Mestalla.

“No hemos hablado de este tema. Solo hemos hablado del Valencia, que es un buen equipo, con intensidad; solo hemos hablado de esto. Mañana vamos a intentar hacer un partido en lo mejor de nuestras posibilidades”, comentó.

Partido intenso y atractivo

También analizó lo que espera del partido contra el Valencia y pondera la evolución de su equipo durante la temporada.

“Tenemos que tener la buena dinámica que estamos teniendo en este periodo. Va a ser un partido contra un Valencia que juega dinámico y bien organizado. El partido tenemos que jugarlo muy bien para sacar puntos”, aseguró.

“En algunos momentos hemos tenido un nivel muy bueno, ofensivo y defensivo. Lo que intentas encontrar a lo largo de la temporada es continuidad en hacer bien las cosas. No hemos sido continuos, pero estoy contento sobre todo con la mejora en el aspecto defensivo”, valoró.

El debate sobre el sistema y la portería

“Tenemos que abrir un debate. Porque el sistema lo hemos cambiado a nivel defensivo, con dos líneas de cuatro. En pretemporada era con un rombo muy claro y ahora Bellingham cae más a la izquierda; hemos cambiado y nos ha dado sus frutos porque hemos sido un equipo sólido. Con balón, es en base a la creatividad de los jugadores y por ello elegir un sistema es muy complicado. Sin balón, un 4-4-2”, añadió.

Ancelotti descartó tener “envidia” por ver cómo renuevan jugadores como los brasileños Vinícius y Rodrygo, el francés Eduardo Camavinga y el urguuayo Fede Valverde, mientras que su contrato finaliza al acabar la temporada.

“Envidia de que renueven los jugadores del Real Madrid no tengo. De no verme en esa foto, tampoco. Como he dicho, tenemos tiempo para hacer esto. Estoy muy contento. El futuro de este club está escrito con estos jugadores. Hay presente y futuro con los jugadores jóvenes que tenemos, y que renuevan porque les gusta mucho estar aquí”, dijo.

“Tengo la suerte de trabajar con jugadores que tienen características extraordinarias; físicas, técnicas, personalidad, carácter… estoy orgulloso de entrenar al Real Madrid. Luego, si los jóvenes progresan es bueno para el club y para ellos. Estos jugadores progresan porque son muy buenos”, valoró sobre las renovaciones.

Un partido contra el Valencia para el que el ucraninao Andriy Lunin volverá a ocupar la portería por la lesión del español Kepa Arrizabalaga.

“El debate de la portería está siempre. Cuando ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien y cuando Lunin ha sido utilizado también. Hay que tener la competencia y luego elegir en base al momento, con el sustituto listo”, declaró.

“Mañana va a ser Fran González el segundo portero, que ha entrenado con nosotros y progresando muy bien; tenemos mucha confianza con él. También Cañizares lo está haciendo bien con el Castilla y estamos bien cubiertos”.