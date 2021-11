Ancelotti confía en Bale, pero jugará con Gales

LEER MÁS Ancelotti no impedirá la marcha de Hazard en enero si el belga quiere salir

Garet Bale se ha recuperado justo a tiempo para el parón de selecciones de noviembre. Ausente en las convocatorias del Real Madrid desde el pasado 28 de agosto tampoco estará mañana en la visita del Rayo Vallecano al Bernabéu en la decimotercera jornada de Liga. En su última aparición con la camiseta blanca marcó en el 3-3 ante el Levante en el Ciutat de València. La afición merengue podrá verle jugar con Gales ante Bielorrusia y Bélgica los días 13 y 16 de noviembre, si el seleccionador de Gales, Robert Page, lo considera oportuno

Ancelotti rompe una lanza por Bale

A la afición se ha referido el técnico italiano en la rueda de prensa previa al encuentro liguero para pedirles que confíen en la recuperación de Bale para la causa madridista. Dice Ancelotti que hay tener fe en el jugador galés y no olvidar sus méritos pasados. "No soy su padre. La afición puede estar enfadada, yo no. Pero que a nadie se le olvide lo que ha hecho: nos ha ayudado a ganar la Copa del Rey en 2014 y la 'Champions' contra el Liverpool. La afición no olvida esto. Tenemos que tener fe. Ha tenido una lesión importante y cuando vuelva y merezca jugar, lo va a hacer bien".

Ancelotti ha explicado que "Bale se ha entrenado hoy. No va a ser convocado. Se va a Gales con el equipo nacional y allí lo evaluarán" y determinarán si juega o no. Lo importante es que Bale está bien, tiene el alta, pero ni Gales ni el jugador van a tomar riesgos si no se encuentra bien".

Expediente Hazard

El otro protagonista de la rueda de prensa ha sido Eden Hazard. El belga está descartado para el once titular ante el Rayo, pero podría disputar unos minutos si Ancelotti así lo decide. "Es un profesional y merece tener minutos y los va a tener si sigue así. Lo importante es que esté 'enchufado'".

El entrenador del Real Madrid reconoce que Hazard no está contento con su situación. Es carne de banquillo desde que ha regresado a las convocatorias. También ha admitido que no es fácil para él sentar a un jugador tan profesional y ha desvelado la conversación que ha mantenido estos días con un jugador a raíz de los cambios cuando un futbolista no juega bien. Admite el técnico italiano que "un jugador que no se enfada no es un jugador. Pero enfádate con el entrenador, no con la persona."

Partido ante el equipo revelación

Ancelotti augura un partido complicado ante el Rayo Vallecano de Iraola. "Jugamos contra un equipo que me gusta, muy directo y que defiende bien. Necesitamos a un Madrid que no tiene solo una identidad y se sabe adaptar a las necesidades del partido". Respecto a las rotaciones, Ancelotti cree que su equipo "no parece muy cansado. En el último partido hice dos cambios, pero no quería cambiar la inercia. Modric, Casemiro y Kroos lo hicieron bien. Después del parón hemos ganado cuatro de cinco partidos y estoy satisfecho con lo que han hecho", ha dicho.

También son intocables Benzema y Vinicius, una pareja letal esta temporada. Ambos son responsables del 62 por ciento de los goles de su equipo. Courtois sigue siendo un seguro de vida atrás como volvió a demostrar el miércoles frente al Shakhtar Dones en la Liga de Campeones.