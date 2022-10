Alineación de Valencia y Barcelona hoy en LaLiga

No llegan en buen momento ni Valencia ni Barcelona a su duelo de Mestalla. Los primeros porque cayeron hace una semana en ese mismo escenario ante el Mallorca y el Barça tras su debacle ante el Bayern de Munich en Champions tras conocer su eliminación e la máxima competición.

Gattuso no quiere más excusas: "Se ha acabado de hablar de experiencia, es una excusa muy fácil. Tenemos un equipo joven, de calidad. Es una excusa que no me gusta. Hay que mirar lo que está pasando”, señaló antes de recibir este sábado al Barcelona en Mestalla y tras haber encadenado tres malas segundas partes en los tres últimos partiDOS.

El técnico del primer equipo azulgrana, Xavi Hernández, sigue sin poder contar con los lesionados Memphis Depay, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Sergi Roberto.

Alineación del Valencia

Mamardashvili; Correia, Paulista, Comert, Gayá; Foulquier, Guillamón, Almeido; Kluivert, Cavani y Lino

Alineación del Barcelona

Ter Stegen; Jordi Alba, Eric García, Koundé, Balde; Busquets, De Jong, Pedri; Dembelé, Ansu Fati y Lewandowski