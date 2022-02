Alineación del Real Madrid hoy ante el PSG en la Champions League

El Real Madrid visita al Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes en la ida de octavos de final de Champions League. Los blancos llegan a París con la intención de obtener un buen resultado de cara al partido de vuelta y conseguir el pase a los cuartos de final.

Los de Ancelotti llegan a la mejor eliminatoria de la Champions League con varios pinchazos en LaLiga y la eliminación de Copa del Rey ante el Athletic. La ausencia de Benzema la notaron los blancos de cara a portería. Todo apunta a que el francés será titular después de completar el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Por su parte, el PSG, con Mbappè a la cabeza, no termina de arrancar a pesar de disponer de grandes futbolistas en ataque. El equipo francés llega con la baja de Sergio Ramos, que no se enfrentará a su exequipo, y las dudas de Neymar. Sobre la mesa está el papel que pueda jugar Messi en la eliminatoria en una temporada que no está mostrando el nivel que tenía en el FC Barcelona.

El equipo de Ancelotti sabe que es un partido importante, una final anticipada, que pueda marcar el resto de la temporada. Además, en el ambiente está la relación de ambos clubes tras el intento de fichaje de Mbappè por parte del Real Madrid el pasado verano. El jugador francés estará libre en junio y parece que vestirá de blanco en el Bernabéu.

Alineación posible del Real Madrid hoy

Carlo Ancelotti alineará a su once de gala que está compuesto por: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kross, Asensio, Benzema y Vini Jr

El resto de jugadores convocados del Real Madrid en el Parque de los Príncipes son: Andriy Lunin, Marcelo, Nacho, Lucas Vázquez, Federico Valverde, Camavinga, Isco, Jovic, Hazard, Bale y Rodrygo

Alineación posible del PSG hoy

Mauricio Pochettino jugará de inicio con este once: Keylor Navas, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Achraf, Pereira, Verratti, Paredes, Di María, Messi y Mbappè