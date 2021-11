Alineación de España hoy ante Grecia en el partido de clasificación para el Mundial 2022

España no tiene margen de error ante Grecia. La Selección se juega la clasificación hacia el Mundial 2022 hoy, a domicilio, en un partido que se antoja crucial. El equipo de Luis Enrique marcha segundo del Grupo B, con 13 puntos, -dos menos que Suecia y cuatro más que Grecia-, por lo que debe acabar primero para sacar el billete definitivo hacia la cita mundialista.

En caso de finalizar segundos, España debe afrontar una repesca el próximo mes de marzo de 2022, con un novedoso sistema de 'play-off' que incluye semifinales y finales. Es el actual caso de la selección española, que está obligada a ganar estos dos encuentros -primero Grecia y este domingo contra Suecia- para olvidar la repesca.

Por ello, el propio seleccionador reconoció que existe más "presión" de la habitual en esta convocatoria con España. "Os veo preocupados con la presión. Bendita presión. El problema es cuando estás en un equipo sin presión. Sin presión no seríamos la selección española. Luis Enrique ha nacido con presión. Llevo desde los 18 años aguantando con presión y me siento a gusto, me va la marcha y me va el ritmo", reconoció Luis Enrique en la rueda de prensa previa al duelo de hoy.

Alineación probable de España hoy

Luis Enrique sale con este once ante Grecia: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Koke; Sarabia, Fornals y Morata.

Alineación probable de Grecia hoy

El combinado griego presenta esta alineación titular: Vlachodimos, Tzavellas, Mavropanos, Tsimikas, Bouchalakis, Manolis Siopis, Androutsos, Giannoulis, Pavlidis, Giorgos Masouras y Douvikas.