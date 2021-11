Luis Enrique: "Me gusta la presión"

Le gusta la presión: "Os veo preocupados con la presión. Bendita presión. El problema es cuando estás en un equipo sin presión. Sin presión no seríamos la selección española. Luis Enrique ha nacido con presión. Llevo desde los 18 años aguantando con presión y me siento a gusto, me va la marcha y me va el ritmo".

Optimista: "Después de ver los dos entrenamientos de Las Rozas soy más que optimista. La confianza, el ritmo, la calidad que tienen los jugadores... Estoy tranquilo a la hora de preparar este partido. Soy muy afortunado de ser el seleccionador de un país que tiene por lo menos 60 jugadores de nivel para venir aquí. Hay que ser optimistas, pensar que podemos ganar. Eso genera energía positiva. Soy muy happy y positivo".

El rival: "Grecia ha cambiado el sistema respecto al partido de marzo. Seguro que están motivados, juegan en su estadio y con su gente. Es un equipo muy bueno defensivamente y nos va a costar mucho, con balón y sin balón. Es un equipo muy bien organizado. Firmaría tener un partido en el que les encerremos en su área".

El puesto de delantero centro: "Morata está en su nivel, le veo bien. Estoy encantado de ver a los jugadores que he traído: Brahim, Rodrigo, Raúl de Tomás, al que tenemos muchas ganas de verlo".