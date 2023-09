Alejandro Blanco, sobre Rubiales: "Lo primero era pedir perdón y después plantear la dimisión"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha expresado su opinión respecto a los hechos que tuvieron lugar con Luis Rubiales, presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, y ha asegurado haberle aconsejado, "plantear la dimisión" después de "pedir perdón y explicar todo lo que se ha hecho con el fútbol femenino".

"Han cuestionado por qué he tardado en hablar. Yo no estoy en ninguna carrera en ser el primero que habla. Como presidente del COE, cuando hay un problema primero intento solucionarlo y es lo que he hecho con Rubiales", ha afirmado en una rueda de prensa convocada para hacer balance de las plazas olímpicas que tiene aseguradas las delegación española para París 2024 y los resultados logrados este verano en distintas disciplinas.

"Cuando vi los gestos vi que eran inapropiados, no se pueden consentir"

"Había hablado con él una hora antes del partido, al acabar el partido le llamé y no pude hablar con él hasta Doha, cuando le expliqué cómo había sido la situación. Cuando vi los gestos vi que eran inapropiados, no se pueden consentir. Mi labor ha sido hablar con él, reuniones a través del teléfono, conversaciones y plantearle y decirle lo que pasaba. El día anterior a la asamblea (de la RFEF) me preguntó mi opinión y se la expresé", ha dicho.

El dirigente del COE ha continuado diciendo: "Más allá de los gestos y de lo que se planteó en la sociedad desde el primer momento, le dije a mi amigo Luis Rubiales que lo primero era pedir perdón, lo segundo explicar todo lo que se ha hecho con el fútbol femenino y después plantear la dimisión, creo que era un gesto coherente y que toda la sociedad entendería".

Supuestos casos de corrupción de Rubiales

Respecto a los supuestos casos de corrupción de Rubiales ha manifestado: "Todo lo que ha salido no es que no lo supiera. Cuando se lo dices a un amigo, a una persona cercana a ti, sientes dolor. Ninguna denuncia es nueva, la mayoría están judicializadas. Tiene que responder también la RFEF. Al presidente de la RFEF le eligen su colectivo. Hemos vivido casos en los que la propia asamblea le pide que abandone el cargo".

Ha mostrado su apoyo a Jennifer Hermoso

También ha mostrado su apoyo a Jennifer Hermoso, la jugadora española a la que Rubiales besó en la boca sin su consentimiento durante la entrega de medallas tras conquistar el Mundial femenino de fútbol: "Es una deportista número uno, lleva 17 años en un altísimo nivel y ha hecho un gran mundial. Nos tiene a su disposición. Es un momento complicado pero estamos aquí si nos necesita", ha concluido.

Es un momento complicado pero estamos aquí si nos necesita

"Tenemos que hablar del gran momento que vive el deporte español"

El presidente del Comité Olímpico Español, ha mostrado su orgullo y alaba "el gran momento que vive el deporte español" en lo que ha sido "el mejor verano" de la historia del deporte español, y hace hincapié en que, a pesar de toda la polémica con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, defiende "con vehemencia" las estructuras del deporte español.

"Conseguimos 91 medallas en 2022. Si juntamos los resultados de este verano, juegos europeos, o los de todo el año y comparamos tenemos que decir que el deporte español vive un gran momento", asegura.

"En este período desde el uno de julio hasta el veintitrés de agosto, hemos tenido unos buenos resultados, se han conseguido 17 medallas, que es prácticamente lo que conseguimos en unos JJOO", expresó el presidente del COE.

"Tenemos a 46 hombres y 41 mujeres clasificados para los JJOO, es decir 87 deportistas. Esto va más allá de la media de los últimos años", recalcó.

"Creo que los Juegos Olímpicos de París van ser diferentes a todos. Venimos de Tokio sin público, faltaba la parte más importante. Estamos al lado en París, hay un clima especial. Hay una sensación de que podemos ganar. Hemos convivido en los propios Juegos Europeos y ha habido un ambiente especial y pasará en París", dijo.