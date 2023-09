Luis de La Fuente, sobre sus aplausos a Rubiales: "Las críticas son merecidas; lo lamento y pido perdón"

El seleccionador española de fútbol, Luis de La Fuente, ha comparecido para dar la nueva convocatoria del conjunto nacional, pero también para explicarse sobre las críticas que recibió por aplaudir las palabras de Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEF y su posterior comunicado.

"Ante la repercusión social, mediática y política de mis actos en la Asamblea del pasado viernes quier explicar la situación allí vivida", ha comenzado De la Fuente. El seleccionador ha continuado afirmando que "las críticas, las duras críticas son totalmente merecidas, lo comprendo, lo lamento y pido perdón por ello".

Luis de La Fuente ha querido dejar claro que acudió a la Asamblea para asistir a "un acto protocolario de despedida de un presidente y vivimos lo contrario. Fue una situación que me superó", afirma.

Por otro lado, el seleccionador español de fútbol ha aclarado que sus gestos "no representan mis valores y mi forma de pensar en la vida, siempre estaré en el lado del respeto y de la igualdad". Y ha añadido que "en mis años en la RFEF he tenido un comportamiento ejemplar".

El técnico ha finalizado su breve discurso de explicación y disculpas poniéndose del lado de las jugadoras y ha adirmado que "Ni Jenni Hermoso ni sus compañeras son responsable de lo que sucedió en Sídney".

De la Fuente ha explicado, en respuesta a las preguntas de los perodistas, que no supo reaccionar y que se quedó en "sock" durante la Asemablea. Respecto al comunicado que facilitó después de la Asamblea argumenta que "no tengo facilidad de redactar el comunciado y tuve que valorar". El técnico española ha dejado claro que no se "reconoció" cuando vio sus imágenes aplaudiendo a Luis Rubiales.

Respecto a una posible dimisión o destitución De la Fuente ha dejado claro que él "no tiene que dimitir, sino pedir perdón".