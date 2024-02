Aguirre: "Estoy muy tranquilo, no necesito preparar nada"

LEER MÁS Mallorca y Real Sociedad dejan el pase a la final para el Reale Arena

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ve a su equipo "tan bien y con tantas ganas" de luchar por el pase a final de la Copa del Rey que, según afirma, no ha necesitado “preparar nada especial" para el choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, este martes en el Reale Arena, que parte con el 0-0 de la ida.

No favoritos

"No somos favoritos, como no lo hemos sido desde el inicio del torneo ante rivales de la talla de un Real Madrid, Barcelona, Atlético, Real Sociedad y Valencia. Pero veo a los jugadores tan bien, en un ambiente tan tranquilo, relajado, que hasta yo me siento así", declaró Aguirre en rueda de prensa.

El Mallorca defenderá sus opciones ante una Real a la que no ha podido derrotar en Liga y Copa con el "Vasco" en el banquillo.

"No hemos podido con ellos y espero hacerlo mañana. Creo que en el partido de mañana se van a repetir patrones de otros enfrentamientos. Tenemos que insistir en aspectos del juego donde más les hemos hecho daño. A ver si somos capaces de tener más la pelota, estar más organizados, y no depender tanto de los contraataques", detalló Aguirre, quién confirmó que el portero Dominik Greif será titular en el Reale Arena.

Elogios para el rival

El técnico de los bermellones, asimismo, tuvo palabras de elogio para el conjunto txuri urdin.

"Tienen jugadores top mundiales, Take (Kubo) entre ellos, y un potencial bárbaro en ataque con Barrenetxea, Oyarzabal y otros. Cuentan con gente que siente los colores y es un equipo que ha sabido mezclar muy bien la cantera con los fichajes. Para mi Imanol Alguacil (técnico de los donostiarras) es el mejor, un referente, lo ha hecho de maravilla por todo el amor que transmite al club".

Aguirre admitió que la clasificación para la final de la Copa del Rey -segunda en su carrera tras la que consiguió con el Osasuna- significaría "mucho" para él.

"Llegar al final sería muy importante para la institución, los jugadores y la afición. Para mi sería una manera de agradecer al Mallorca el gesto y la confianza que depositó en mi al llamarme cuando estaba sin trabajo en México", remarcó Javier Aguirre.