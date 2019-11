Florentino Pérez: "Pase lo que pase en las próximas semanas Ancelotti va a seguir siendo entrenador del Real Madrid"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa para defender el trabajo de su entrenador Carlo Ancelotti y del resto de la plantilla. "pase lo que pase Carlo Ancelotti va a seguir siendo entrenador y todos los jugadores tienen el apoyo del club y el cariño de la directiva" ha afirmado.

"Pase lo que pase Carlo Ancelotti va a seguir siendo entrenador del Real Madrid"

Ha mostrado toda su confianza y la de la directiva en el trabajo del equipo técnico y de los jugadores argumentando que han logrado todo por el Real Madrid.

"Nunca el Real Madrid había ganado cuatro títulos en un solo año, esto significa que entrenador y jugadores forman parte de la leyenda del club" dejó claro.

El presidente del Real Madrid se ha mostrado contrario respecto a algunas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en relación al Real Madrid. Florentino Pérez ha argumentado que esas informaciones son mentira y que por ello ha salido a desmentirlas. "Algunos medios dicen cosas que son mentira. Y yo estoy aquí para decir que es mentira" afirmó.

El mandatario del club blanco piensa que hay que diferenciar entre críticas constructivas y las que hacen para dañar, "hay gente que no nos quiere" añadió. Por ello, Pérez ha querido hacer un llamamiento al madridismo para que en este momento estén más unidos que nunca con el equipo. "Ante ese ambiente y presión que se quiere crear sobre el entrenador y los jugadores, debemos estar unidos afición y jugadores", afirmó.

"Si Iker se equivoca lo que necesita es el cariño de los aficionados"

Por otro lado, ha defendido individualmente al capitán del equipo Iker Casillas y a Gareth Bale cuando ha sido preguntado por las críticas que han recibido ambos jugadores en los últimos días por el mal partido realizado ante el Schalke. "El portero del Real Madrid es un símbolo de este club. Y si Iker se equivoca lo que necesita es el cariño de los aficionados" afirmó.

En cuanto a Bale dijo que es "uno de los mejores jugadores del mundo" y que no hay que olvidar lo que hizo en las dos finales que el Real Madrid disputó la temporada pasada.

Finalmente, no quiso ahondar en el tema de la fiesta de Cristiano Ronaldo por su 30 cumpleaños y ha dicho que no ha hablado con el respecto a su decisión de no hablar con los medios hasta final de temporada.