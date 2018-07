El niño portugués desvela lo que le dijo al hincha francés cuando le consoló

NO LE GUSTA VER LLORAR A LA GENTE

El famoso niño portugués, que fue conocido por consolar a un aficionado francés tras la final de la Eurocopa, ha contado lo que le dijo a ese seguidor: "No es más que un partido, aunque entiendo cómo te sientes". El joven Mathis de 10 años explicó la razón de su reacción: "No me gusta ver llorar a la gente, aunque no la conozca". El abrazo entre el niño y el hincha galo fue difundido por todos los medios y se convirtió en un fenómeno viral.