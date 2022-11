"¿Dónde están nuestros 16 millones para preparar París 2024?"

Aunque el pasado 23 de febrero el Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco anunciaba a bombo y platillo el lanzamiento del programa Team España Elite para "financiar la preparación de aquellos y aquellas deportistas que cuenten con más opciones de lograr una medalla en los Juegos de Paris 2024", la triste realidad es que una mayoría de los reyes y reinas de nuestro deporte ni han sido informados de la existencia de estas ayudas aprobadas en el BOE hace ocho meses (06/03/2022), ni saben si están en una lista a la que ha conseguido acceder Onda Cero.

Lista de deportistas en el Team España

Entre los elegidos para este proyecto figuran desde nombres consagrados que podrían tener su última oportunidad de aumentar su palmarés como Rafa Nadal, Mireia Belmonte, Carolina Marín o Saúl Craviotto, hasta otros que serán los que marquen el futuro como Carlos Alcaraz, Adriana Cerezo, Asier Martínez o el mismísimo Jon Rahm.

Hace escasos días Franco volvió a jactarse de los programas Team España afirmando que "han llegado para revolucionar la preparación olímpica y paralímpica de nuestros deportistas", pero cuando este periodista ha preguntado a algunas de las estrellas de nuestro firmamento deportivo qué es el Team España, la respuesta errónea más generalizada ha sido: "El nuevo ADO".

Ante esta situación, campeones del mundo o medallistas olímpicos aspirantes a lo máximo en París, no salen de su asombro cuando se les explica que los 48 millones de € que va a pagar el fútbol profesional a este proyecto durante el periodo de 2022 a 2024 a través del ya famoso "Pacto de Viana", no sustituyen al antiguo Plan ADO sino que lo complementan con unas cantidades para mejorar su preparación con añadidos que no hayan tenido anteriormente. "La idea es que no les falte nada", nos cuentan desde el Consejo Superior de Deportes.

"No entiendo que ni el CSD, ni el COE, ni mi federación nos hayan informado de estos programas. Estamos ante un ciclo olímpico de solo tres años y hay que aprovechar todo para mejorar. Si en 2022 hay 16 millones de € para extras en nuestra preparación hacía París, ¿dónde está ese dinero?", se pregunta uno de los deportistas con mejor trayectoria de nuestro país, que también lamenta no haber recibido todavía este año ni un euro de las Becas CSD, la nueva nomenclatura del ADO, con la que el Gobierno quiere demostrar que es él quién paga y no el Comité Olímpico Español.

Esta práctica de pagar las becas de los olímpicos a final de año, contrasta con el sistema de abono mensual implantado por el Comité Paralímpico con sus deportistas.

Deportistas informados, la otra cara de la moneda

Según ha podido confirmar Onda Cero, está falta de información sobre el Team España no ha sido igual para todos los deportistas. Algunos han tenido la fortuna de ser informados desde principios de año bien por el propio Consejo Superior de Deportes, bien por su federación. De esta forma, esos privilegiados han podido presentar sus proyectos anuales de mejora tan necesarios para crecer en la competitividad a menos de dos años de los Juegos de París, incluyendo algunas ayudas absolutamente impensables en el pasado más próximo.

"La discriminación con otros deportistas es un atropello al resto. Un oro, una plata o un bronce vale lo mismo te llames como te llames. Nos van a tener que explicar muy bien qué ha pasado porque nos hablan de proyectos cercanos a los 100.000 euros para algunos compañeros. Imagínate todo lo que se puede hacer con esas cantidades. Es una falta de respeto”, afirma otro de nuestros campeones que espera "que todo se aclare, aunque ya hayamos perdido un año".

Desde el Consejo Superior de Deportes nos reconocen haber explicado el programa a algunos deportistas y manifiestan su intención de hablar con el resto, aunque ponen el dedo en la responsabilidad de unas federaciones que saben que ese dinero es finalista para los programas deportivos de sus estrellas. Pero, ¿cómo se prepara un proyecto sin contar con el deportista interesado?

El ministro Iceta y Franco, secretario de Estado, deberían dar hoy explicaciones en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados ante una situación que vuelve a evidenciar un sistema perverso en el que para muchos el menos importante es el deportista.

*El anonimato de las múltiples fuentes consultadas para este artículo (deportistas, entrenadores, federativos, miembros del CSD) solo tiene la intención de proteger a las mismas ante posibles represalias que ya se han vivido en nuestro deporte.