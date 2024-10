Los consejeros autonómicos no acuden a la llamada del Alejandro Blanco y delegan en sus equipos

Según ha podido confirmar Onda Cero, Alejandro Blanco se habría comprometido a presentar a Moncloa un plan para el deporte español antes del próximo mes de diciembre y por ello está manteniendo una serie de reuniones que tienen muy molesto al Consejo Superior de Deportes (CSD), ya qu ven usurpadas sus funciones.

“Convocar a los consejeros autonómicos es una extralimitación. Para eso están las reuniones sectoriales”, aseguran a este medio fuentes que conocen desde dentro el engranaje del deporte español tanto desde el CSD, como desde los diferentes grupos parlamentarios.

La mala acogida de la convocatoria de Blanco se puso de manifiesto con la ausencia de los prebostes políticos territoriales. Solo estuvieron presentes tres directores generales de deportes, los de Asturias, Castilla y León y Cataluña y el subdirector de la comunidad valenciana.

También acudieron a la cita algunos políticos municipales, como el concejal de deportes de Fuenlabrada o el alcalde de Torrejón de Ardoz, quien ha impulsado junto a Alejandro Blanco el polémico desembarco en esta localidad madrileña de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), el buque insignia del presidente del COE desde hace varios años, en un acuerdo con luces, pero con muchas sombras.

Los asistentes a la cita, que hoy toca a los periodistas, se sorprendieron cuando Alejandro Blanco abandonó la sala tras dar la bienvenida a los presentes. A partir de ahí, la reunión fue conducida por los encargados de elaborar el ‘Modelo Blanco’, los abogados deportivos Alberto Palomar, Ramón Terol y José Rodríguez, quienes expusieron que en los próximos días cerrarán el documento definitivo para presentar a Moncloa, ante la estupefacción desde dentro del CSD.

El modelo futuro del deporte en juego

“No se entiende por qué pretende ahora hacer lo que no ha hecho durante 20 años al frente del COE. No hemos mejorado los resultados y se ha mantenido un plan ADO obsoleto. Sigue creyendo que una llamada del Rey o del presidente del gobierno es suficiente para que las grandes empresas financien el deporte y ya no es así”.

Este es el diagnóstico en el que coinciden importantes agentes del deporte, tanto del lado institucional, como de marcas que estarían encantadas de vincularse de nuevo si hubiera un plan adaptado a los nuevos tiempos en el que visualizaran un retorno.

El gobierno otorgó el 30 de noviembre de 2022 un millón de euros a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con todo aprobado, el ‘superministro’ de Sánchez frenó un trabajo que ya estaba lanzado y tenía la bendición del entonces secretario de estado José Manuel Franco, quien según fuentes de absoluta solvencia cedió (o tuvo que ceder) ante la negativa del presidente del COE. Blanco no aceptó no ser él quien impulsase un nuevo modelo del deporte que, dos años después, aún sigue paralizado.

Varios interlocutores apuntan que la urgencia de Blanco para presentar el plan a Moncloa podría tener que ver con unos cambios ministeriales, en los que no se descarta que por fin el deporte tenga su propia cartera.

Y aquí surgen algunas cuestiones:

¿Dará el paso Alejandro Blanco para postularse a ministro cuando siempre ha mantenido que su gran valor es ser elegido y no nombrado?

¿De qué lado estará Pedro Sánchez si tiene que elegir entre dar el poder al presidente del COE o mantenerlo en el CSD?

La realidad es que mientras las grandes potencias del deporte ya tienen su estrategia elaborada hasta Brisbane’32, España no tiene plan ni para Los Angeles’28.