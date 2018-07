Los Blue Devils de Duke y Mike Krzyzewski logran su quinto título universitario

Los Blue Devils de Duke agrandaron su dinastía al proclamarse por quinta vez campeones nacionales del baloncesto universitario de la NCAA al vencer por 68-63 a los Badgers de Wisconsin en el partido de campeonato de la Final Four, que se disputó en el Lucas Oil Stadium, de Indianápolis.



La victoria permitió al entrenador de Duke, Mike Krzyzewski, conseguir también el quinto título nacional, tercero en la misma sede de Indianápolis, donde los Blue Devils están invictos en las tres Final Four que han disputado.



El primer título lo consiguieron en 1991 cuando con el equipo estaban Gran Hill y Christian Laettner y el segundo lo lograron en el 2010, el último que habían conseguido después de haberlo ganado también en 1992 y en el 2001, en sedes diferentes.



Krzyzewski se colocó en segundo lugar en la lista de ganadores de títulos de todos los tiempos, sólo superado por el legendario John Wooden, que logró 10 con los Bruins de UCLA.



Los Blue Devils concluyeron la temporada con marca de 35-4 a pesar de ser un equipo en plena reconstrucción con cuatro jugadores "freshman", el alero Justise Winslow, el base Tyus Jones, el escolta Grayson Allen y el pívot Jahlil Okafor que han sido la clave del éxito del programa de baloncesto de Duke en la temporada del 2014-15.



Okafor, de 19 años, anotó dos canastas decisivas en la recta final del partido, mientras que Jones logró un triple clave que completó la remontada de los Blue Devils que al descanso se habían ido con el marcador empatado a 31-31.



El pívot estelar de Duke logró las canastas en la segunda parte, que la pasó la mayoría del los minutos sentado en el banquillo por culpa de las personales. Pero cuando salió al campo fue superior al pívot estrella de los Badgers, Frank Kaminksy, que no pudo impedir las canastas que romperían el marcador a favor de Duke.



Luego llegaría el triple de Jones con 1:22 minuto por jugarse y los Blue Devils cambiaron el ir perdiendo por nueve puntos a colocarse con ocho de ventaja.



Jones fue el líder de los Blue Devils al conseguir 23 puntos, incluidos dos triples en tres intentos, y capturó cinco rebotes, mientras que Allen se convirtió en el sexto jugador de Duke al aportar 16 tantos.



Winslow llegó a los 11 puntos y fue el líder del equipo en el juego interior al capturar nueve rebotes, además de poner tres tapones. Okafor, a pesar de los problemas con las personales, logró 10 tantos y también capturó tres rebotes, y completó la lista de los cuatro jugadores de los Blue Devils que tuvieron números de dos dígitos.



El pívot de Duke, que jugó su último partido con el equipo como universitario, está proyectado número uno en el próximo sorteo universitario de la NBA.



Como equipo, Duke consiguió un 47% (24-51) de acierto en los tiros de campo, el 36 (4-11) de triples y el 80 (16-20) de personal, comparados al 41 (25-61), 33 (7-21) y 60 (6-10), respectivamente, de los Badgers, que fueron mejor bajo los aros al capturar 35 rebotes por 33 de los nuevos campeones nacionales.



Kaminsky, que jugó el último partido como universitario, le ganó el duelo individual a Okafor al conseguir un doble-doble de 21 puntos, 12 rebotes, incluidos 11 defensivos, dio dos asistencias, recuperó un balón y puso un tapón.



Pero su esfuerzo individual esta vez no tuvo la compensación de hace dos noches cuando los Badgers dieron la gran sorpresa al eliminar en la semifinal de la Four Four al gran favorito y hasta entonces invictos, los Wildcats de Kentucky.



Otros tres jugadores, los aleros Nigel Hayes y Sam Dekker, junto con el escolta Bronson Koenig tuvieron números de dos dígitos al anotar 13, 12 y 10 tantos, respectivamente, pero al final los Badgers, que disputaban su primer partido por un título nacional en 74 años, siguieron sin poder llevar el trofeo a sus vitrinas.



Los Badgers concluyeron la temporada con marca de 36-4, pero no vieron cumplido el sueño de haber vuelto a Madison (Wisconsin) con el título nacional, que ganaron por última vez en 1941, los Blue Devils fueron los "diablos" que en el campo se lo impidieron.