Chema Alonso abandona el Comité Técnico de Árbitros antes de comenzar el proyecto

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció los nuevos miembros que forman el equipo de trabajo del Comité Técnico de Árbitros (CTA), un nuevo Comité entre los que se incluía al experto en ciberseguridad, Chema Alonso, uno de los más reconocidos en el mundo y cuya función iba a ser la de asesor de innovación tecnológica e Inteligencia Artificial (IA).

No obstante, según la información de Gonzalo Palafox, Alonso deja la RFEF antes de comenzar este nuevo proyecto en el que su objetivo pasaba por incorporar la IA a la gestión de la labor del CTA. Para ello estará rodeado de personas con experiencia en el mundo arbitral, como David Fernández Borbalán, Eduardo Prieto Iglesias, Marta Frías, Yolanda Parga y Álvaro Cid.

Su trayectoria: vinculado a Telefónica desde 2015

Chema Alonso tiene 50 años y nació en Móstoles. Es ingeniero informático por la universidad Rey Juan Carlos (URJC), que le nombró Doctor Honoris Causa en 2020, e Ingeniero Informático de Sistemas por la Universidad Politécnica, que le nombró Embajador Honorífico de la Escuela Universitaria de Informática en 2012.

Ha sido el responsable de proyectos como la plataforma Kernel, un proyecto que estaba llamado a ser la piedra angular de la digitalización de Telefónica o Luca, una unidad de servicios de big data para clientes corporativos de la compañía.

En 2016 fue nombrado jefe de la oficina de datos de Telefónica, puesto en el que estuvo hasta el pasado mes de marzo, cuando el nuevo presidente de la compañía, Marc Murtra, le relevó del puesto. Aunque la relación entre la compañía y Alonso viene desde 2010, cuando dio una charla en Brasil. Después, en 2013, el experto en ciberseguridad fundó Eleven Paths y en 2015 pasó a ser filial de Telefónica.

Llamado "el hacker ético"

Con su tradicional gorro a rayas azules y marrones y su pelo largo ha intentado reivindicar una postura amable del hacker y ha impulsado una campaña para que la Real Academia Española (RAE) incluyera en la acepción de pirata informático la de "persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora".

Además, tiene un blog llamado 'Un informático en el lado del mal' en el que cuenta sus ideas y reflexiones sobre seguridad. Por nueve euros puede responder un correo o por 53 euros una reunión virtual de 20 minutos.