Balón de Oro 2025: cuándo se anuncian los candidatos y quiénes son los favoritos

Organizado por France Football en colaboración con la UEFA, la gala conocida como el 'Balón de Oro' reconoce cada año a los mejores futbolistas del año en múltiples categorías, tanto masculinas como femeninas, e incluye premios como el Trofeo Kopa (mejor jugador/a joven), el Trofeo Yashin (mejor portero/a), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador/a), el Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador/a), el Club del Año y el Premio Sócrates a la labor social.

Después de una edición polémica en 2024 donde el centrocampista español Rodri Hernández se llevó el trofeo al mejor jugador del mundo frente al favoritismo del atacante madridista Vinicius Junior, las miradas estarán fijas en los favoritos a convertirse en el mejor futbolista de la temporada; entre los que se encuentra otro jugador español.

Fechas clave del Balón de Oro 2025

Los nominados se anunciarán hoy 7 de agosto de 2025, dejándole al público un mes entero para el análisis y debate sobre quién merece el premio. El jurado, compuesto por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, evaluará a los candidatos según tres criterios principales: actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio. Desde 2024, el historial de carrera dejó de ser un factor determinante.

La lista de nominados no solo incluye a los posibles galardonados como el mejor jugador del mundo, si no que además presentará a los nominados al resto de premios como el Yashin al mejor portero, el trofeo Kopa al mejor jugador jóven o el trofeo a la mejor jugadora del mundo. La ceremonia se celebrará el 22 de septiembre en París, marcando uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico mundial.

Favoritos al Balón de Oro 2025

La edición de este año se presenta especialmente abierta, sin un claro favorito, aunque varios nombres destacan por sus actuaciones y títulos recientes:

Ousmane Dembélé (PSG): Figura clave en el PSG, el jugador galo ha sido señalado por jugadores como Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo como uno de los máximos favoritos, especialmente si el club parisino logra la Champions League. 33 goles y 13 asistencias en 49 partidos avalan la candidatura del exjugador del FC Barcelona, que ha cuajado su mejor temporada como profesional bajos las órdenes del antiguo seleccionador español Luis Enrique. Además erigió como el máximo goleador del la Ligue 1 con 21 goles en 29 partidos.

Lamine Yamal (FC Barcelona): Con solo 17 años, el delantero del Barça ha pasado de ser la gran revelación de la temporada pasada a ser una de las realidades futbolísticas de la actualidad de la pelota. El canterano culé ha liderado a su equipo en la consecución de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, siendo determinante en varios momentos de la temporada tanto para su club como para la selección española que está a las puertas de su segunda Nations League. Yamal ha ido creciendo a lo largo de la temporada hasta alcanzar los 18 goles y 22 asistencias en los 55 partidos que ha disputado este año.

Raphinha (FC Barcelona): Otro de los pilares del Barcelona multicampeón, con un año sobresaliente en goles y asistencias. El crecimiento del brasileño desde la llegada de Hansi Flick al banquillo blaugrana ha sido más que notoria hasta alcanzar la extraordinaria cifra de 34 goles y 23 pases de gol en los 57 duelos que ha disputado esta temporada. Además el exjugador del Leeds United ha finalizado como el máximo goleador de la Champions League con 13 goles en 14 partidos, empatado con Guirassy del Borussia Dortmund.

Kylian Mbappé (Real Madrid): La primera temporada del último y ansiado fichaje del club blanco ha sido brillante a nivel personal, finalizando como el máximo artillero del torneo doméstico con 31 goles, y alcanzando estadísticas increíbles como son sus 43 tantos y 5 su asistencias en sus 56 apariciones esta campaña. La cuestión es que la falta de títulos colectivos podría restarle opciones en la votación, y aunque muchos aficionados blancos miran de reojo la posibilidad de que la consecución del nuevo Mundialito de Clubes cambie esa situación.

Mohamed Salah (Liverpool): Clave en la conquista de la Premier League con una grandísima temporada que finalizó con 34 goles y 23 asistencias en 52 encuentros, y siendo líder del campeonato en inglés en asistencias y goles. Sin embargo, su histórica temporada con el Liverpool ha quedado manchada por su eliminación temprana en Champions a manos del conjunto parisino, habiendo quedado primero en la clasificación previamente en el nuevo formato de la competición continental.

Aunque estos son los candidatos más destacados, la lista de jugadores se amplía hasta nombres como Lautaro Martínez (Inter), Harry Kane (Bayern Múnich), Gianluigi Donnarumma (PSG), Pedri o Lewandowski (Barcelona) u otros nombres emergentes en la temporada.

El papel decisivo de la Champions League

La final de la Champions League levantada por el PSG podría ser determinante para muchos en la elección del ganador, ya que el rendimiento en este partido suele inclinar la balanza en la votación final. Uno de los que más ha apoyado la relevancia del máximo torneo continental ha sido el exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que ha manifestado que la obtención de este galardón debe ser definitivo en la elección de los expertos.

Los otros favoritos a los galardones

En cuanto a los otros premios de la noche, existen varios candidatos y candidatas que en los próximos meses podrían añadir uno de los premios a su palmarés personal:

- Balón de Oro femenino: Premia a la mejor jugadora del mundo. Entre las favoritas están tres jugadoras del FC Barcelona que ha conquistado Liga, Copa y Supercopa, además de haber alcanzado la final de la Champions League: Alexia Putellas (24 goles y 17 asistencias), Caroline Graham Hansen (20 goles y 14 asistencias) y Aitana Bonmatí (19 goles y 15 asistencias). Por otro lado está la balear Mariona Caldentey (Arsenal), que terminó con 21 goles, y15 asistencias en un año donde levantó la orejona

- Trofeo Kopa: Premia al mejor jugador/a sub-21. Entre los favoritos están Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Zaire-Emery (PSG) o el propio Lamine Yamal, que ya levantó el trofeo el curso pasado.

- Trofeo Yashin: Premia al mejor portero/a del mundo, entre los que se encuentran Gianluigi Donnarumma, el Zamora de la Liga, Jan Oblak (Atlético de Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid) o Yann Sommer (Inter).

- Trofeo Gerd Müller: Premia al máximo goleador de la temporada, cuyo máximo candidato es Harry Kane (Bayern) con 38 goles en 46 partidos, junto a Mbappé, Salah, Raphinha o Erling Haaland (Manchester City)

- TrofeoJohan Cruyff: Premia al mejor entrenador/a masculino y femenino, con las candidaturas destacas de Luis Enrique, Hansi Flick o Arne Slot (Liverpool).

- Trofeo Sócrates: Premia la labor social y humanitaria destacada por un futbolista.

- Club del Año: Premia al mejor club masculino y femenino.

En resumen, el Balón de Oro 2025 promete una edición emocionante, con varios candidatos de peso y la Champions League como escenario clave para definir al próximo rey del fútbol mundial. La respuesta definitiva se conocerá el 22 de septiembre en París.