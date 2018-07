Stephen Curry hace trampas para ayudar a una aficionada a ganar 5.000 dólares

Stephen Curry no para de dar alegrías a la afición de la NBA. Incluso en los tiempos muertos. El base de los Warriors hizo ganar a una concursante un montante de 5.000 dólares gracias a una 'pequeña' trampa. La mujer no atinaba una pero el jugador, en la bola que valía doble, llegó para coger el esférico y meterlo en la cesta.

Steph Curry with the assist during the timeout!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/RBXSyY9hUz