Ricky Rubio dice adiós a la temporada

La grave lesión de Ricky Rubio llega en el peor momento posible. El base español estaba en un gran momento de forma y estaba firmando buenos números. De ello se estaba beneficiando su equipo, los Cleveland Cavaliers, una de las revelaciones de esta temporada en la NBA.

Misma lesión, misma rodilla

Pero la temporada ha terminado para él tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La misma lesión que sufrió en 2012 en esa misma rodilla cuando jugaba en los Minnesota Timberwolves.

Se confirman los peores pronósticos

Rubio, que estaba jugando un auténtico partidazo (27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias) ante los New Orleans Pelicans se resbaló bajo canasta y rápidamente se dio cuenta de que algo iba mal en la rodilla izquierda. El base español abandonó el pabellón con muletas. Ya solo cabía esperar el resultado de las pruebas médicas que horas después confirmaban los peores presagios.

El EuroBasket y su futuro en la NBA están en el aire

La temporada ha terminado para Ricky Rubio y ahora hay que confirmar el periodo exacto de recuperación que puede ser hasta de 9 meses.

Su participación con España en el EuroBasket 2022 está en el aire y hay que recordar que Rubio termina contrato este año, eso significa que este verano será agente libre, pero esta grave lesión cubre de incertidumbre su futuro.

Scariolo confía en la plena recuperación de Rubio

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, está convencido de que el base de los Cavaliers volverá "mejor" de lo que estaba, como "siempre" ha hecho cuando ha atravesado por situaciones similares. "Haberte visto superar con valentía y fuerza momentos mucho más difíciles me tranquiliza y me hace estar seguro de que volverás, como siempre has hecho, mejor de como estabas", es el mensaje del técnico italiano en sus redes sociales.