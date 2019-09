La respuesta ejemplar de Popovich sobre las ausencias de EEUU y su eliminación

Gregg Popovich no deja indiferente. Tanto dentro como fuera de la cancha, el técnico norteamericano suele ser muy sincero, y la última de sus respuestas se ha convertido en viral.

Ha ocurrido tras la eliminación de Estados Unidos en el Mundial de China. A manos de Francia, los estadounidenses han caído, y Donovan Mitchell ha sido preguntado por los juagdores ausentes en la cita mundialista.

Popovocih estaba presente en la rueda de prensa, y no tardó en salir a defender a su equipo: "Es una falta de respeto hablar de los que no están y traer ese debate. Que no tengamos a un jugador u otro, es irrespetuoso para Francia o cualquier otro equipo. Francia ganó y no importa".

"Estoy orgulloso de los jugadores, que han sacrificado su verano para estar aquí y nunca antes habían jugado juntos. Hay que reconocer el mérito de Francia, y estos son los jugadores que están aquí", ha finalizado el técnico.