Playoffs Liga Endesa 2021: partidos, cuadro, formato, equipos y calendario

Una vez finalizada la temporada regular, este pasado lunes 31 de mayo dieron comienzo los Playoffs de la Liga Endesa, donde se decidirá el campeón de la máxima competición de baloncesto del país. Los ocho equipos mejor clasificados de la temporada regular se lo jugarán todo a tres partidos para alzarse con el título de la Liga ACB antes del próximo 17 de junio.

Equipos participantes en los Playoffs de la Liga Endesa 2021

Real Madrid

El Real Madrid viene de una temporada atípica, en la que ha visto como dos de sus mejores jugadores, los argentinos Gabriel Deck y Facu Campazzo, dejaban el equipo en plena temporada ante la llamada de la NBA. Además, los problemas físicos del pívot Edy Tavares, referencia de los blancos en defensa y en ataque, también ha complicado la campaña del conjunto madridista. Aún así, el combinado de Pablo Laso ha sabido hacer frente a las adversidades y ha obtenido un nuevo récord de victorias en la competición doméstica, en la que ha quedado primero, y solo ha perdido dos partidos. Ahora, el conjunto blanco viene con la intención de alzarse con el título de Liga, aunque los positivos por Covid en esta primera ronda de Alberto Abalde y Felipe Reyes les complicarán el camino.

FC Barcelona

El Barcelona está consiguiendo una campaña extraordinaria a las órdenes del técnico lituano y exjugador azulgrana, Sarunas Jasikevicius. A pesar de la derrota en la final de la Final Four de la Euroliga, el conjunto barcelonés se ha convertido en uno de los mejores equipos de España y de Europa, e intentará resarcirse del fracaso europeo en estos Playoffs. Los azulgranas han obtenido la segunda plaza de la competición española en temporada regular y también levantaron el pasado febrero la Copa del Rey de la ACB ante el Real Madrid. Nikola Mirotic, el recién llegado Pau Gasol y el estadounidense Cory Higgins buscarán continuar con la racha del equipo.

Tenerife

Por su parte, el Iberostar Tenerife ha labrado la mejor temporada de la historia del equipo canario, obteniendo la tercera plaza de la temporada regular por encima de equipos como Baskonia o Valencia, con mucho más presupuesto. Además, el equipo de Txus Vidorreta ha acabado con solo 9 derrotas, después de una primera fase extraordinaria gracias a sus estrellas Marcelinho Huertas y Gio Shermadini. Sin embargo, su eliminación en cuartos de final de la Basketball Champions League y su derrota por más de 20 puntos ante el FC Barcelona en la última jornada generan dudas sobre el estado de forma del equipo insular.

Valencia Basket

Aunque se quedó a las puertas del Top 8 de la Euroliga y no consiguió mantener la regularidad en Liga Endesa en una temporada algo decepcionante para el conjunto 'taronja', el Valencia Basket se ha alzado con la cuarta plaza de cara a los Playoffs, que le permite mantener el factor cancha. Los de Jaume Ponsarnau no han convencido en temporada regular y buscan ahora dar la sorpresa como ya hicieron en 2017, cuando vencieron en las finales al Real Madrid. De la mano del pívot Bojan Dubljevic y de uno de los fichajes estrella de la campaña, el serbio Nikola Kalinic, el conjunto valenciano quiere resarcirse de los rumores que aseguran que su técnico podría no continuar la siguiente temporada.

Baskonia

El equipo vitoriano es el actual campeón de la competición, que ganó durante la 'burbuja' que tuvo lugar el año pasado en Valencia, y ahora ha ocupado el quinto puesto en la competición regular. Sin embargo, la marcha de una referencia del equipo como Luca Vildoza a los New York Knicks y el preocupante estado de forma del italiano Achille Polonara pueden mermar las opciones del equipo de Dusko Ivanovic, que viene de un mal final de temporada y una dolorosa derrota en el primer partido de la eliminatoria ante Valencia, por un solo punto. Aún así, el equipo vasco mantiene la esperanza de dar la sorpresa como hizo la pasada campaña y deja el liderazgo del equipo en manos del base Pierria Henry, que ha despuntado como uno de los mejores exteriores de la competición.

San Pablo Burgos

El San Pablo Burgos viene de proclamarse campeón por segunda vez consecutiva de la Basketball Champions League, la competición europea de la FIBA, en una temporada que, sin duda, el conjunto dirigido por Joan Peñarroya no olvidará. Sin embargo, los compromisos europeos y un mal inicio marcado por los contagios de Covid le obligó a permanecer muchos partidos sin jugar y lastró la contienda por el campeonato nacional, aunque finalmente consiguió resarcirse con un gran final de temporada, alcanzando la sexta plaza. Además, el capitán del equipo burgalés, Vítor Benite, viene de lucirse en las últimas jornadas de la ACB y de brillar en la final de la Basketball Champions League, donde se alzó con el premio al jugador más valioso del San Pablo Burgos.

Joventut de Badalona

Aunque durante los últimos años el Joventut no ha dado su mejor nivel, lo cierto es que la proliferación de nuevos jóvenes en la cantera y los refuerzos conseguidos en el mercado de fichajes han vuelto a dar oportunidades al conjunto verdinegro. Gracias a su plantilla de jóvenes jugadores y a la experiencia del alero Pau Ribas y del pívot Ante Tomic, el conjunto entrenador por Carles Durán obtuvo una meritoria séptima plaza, a pesar de las últimas lesiones de jugadores importantes como Xabi López-Aróstegui, y de los contagios de Covid que atravesó.

CB Gran Canaria

Los problemas del equipo a principios de temporada, que le colocaron último en la clasificación de la Liga Endesa, no han impedido que el equipo de Porfi Fisac haya sabido desquitarse de ese papel residual y haya crecido a lo largo de la temporada para colocarse como uno de los ocho mejores equipos. La irregular campaña de algunas de sus estrellas, como Matt Costello o AJ Slaughter, no ha favorecido al conjunto canario, aunque su gran final de campaña podría ayudarle a dar la sorpresa ante el Real Madrid.

Cambios en el formato de los Playoffs de la Liga Endesa

El calendario del campeonato nacional, lastrado por los retrasos por el protocolo Covid y por las competiciones europeas en las que han participado los equipos españoles, ha obligado a cambiar el formato de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Además, la obligatoriedad de acabar la temporada antes de lo habitual por el preolímpico de junio también ha motivado esta modificación.

Si bien, los cuartos de final se seguirán jugando al mejor de tres partidos, como se ha hecho siempre, las semifinales y la final de la ACB ya no se jugarán al mejor de cinco partidos, sino al mejor de tres.

Este nuevo formato podría favorecer al equipo que gana el primer partido, pues, según dicen los números históricos, comenzar los cuartos con 1-0 es señal de éxito. De hecho, según los datos de la ACB, el 93,75% de las eliminatorias al mejor de tres partidos que arrancaron con ese resultado finalizaron con victoria del equipo que partía con el factor cancha a favor.

Cuadro, partidos y calendario de los Playoffs de la Liga Endesa 2021

Real Madrid - Gran Canaria

El, a priori, enfrentamiento más fácil de los Playoffs será el Real Madrid - Herbalife Gran Canaria, un partido entre el primero de la clasificación en temporada regular y el octavo. En el primer encuentro, el equipo de Pablo Laso venció con facilidad al conjunto insular, por 103 a 79 puntos, en un partido en el que el +23 del Real Madrid en el primer periodo (34-11) supuso la diferencia más amplia vista en un cuarto en un Playoff de Liga Endesa. El mejor para los locales fue el recién llegado Vincent Poirier, que anotó 14 puntos y recogió 11 rebotes para 26 de valoración.

El segundo partido se jugará el próximo miércoles 2 de junio en Gran Canaria, a las 22:00 horas, y, si fuera necesario, el tercer partido sería el viernes 4 de junio, a las 22:00, en el Wizink Center de Madrid).

Barcelona - Joventut

Los cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa serán el nuevo escenario del derbi catalán entre FC Barcelona y Joventut de Badalona. El Barcelona, como segundo clasificado, intentará resarcirse del fracaso europeo en la Final Four en estos Playoffs, de la mano de Cory Higgins, Pau Gasol y Nikola Mirotic. Mientras tanto, el equipo de Carles Durán intentará ponérselo difícil al Barça gracias a su plantilla de jóvenes jugadores, con su estrella, Xabi López-Aróstegui, mejor alero de la temporada, y a los experimentados Pau Ribas y Ante Tomic.

El primer partido se jugará este martes 1 de junio en el Palau Blaugrana, a las 22:00 horas, mientras que el segundo partido se celebrará el próximo jueves 3 de junio, a las 22:00 horas, en la cancha del Joventut. Si fuera necesario un tercer partido para decantar la eliminatoria, se jugaría el sábado 6 de junio, a las 18:30.

Tenerife - San Pablo Burgos

A pesar de la corta trayectoria del Tenerife y el San Pablo Burgos en la máxima competición española, los dos clubes han sabido posicionarse entre los mejores de los últimos años. El San Pablo Burgos viene de proclamarse campeón por segunda vez consecutiva de la Basketball Champions League y de obtener una meritoria sexta plaza en ACB, mientras que el Tenerife ha vivido una de sus mejores campañas a nivel nacional, de la mano de sus estrellas Marcelinho Huertas y Gio Shermadini.

El primer partido entre Tenerife - San Pablo Burgos se juega este martes 1 de junio, a las 19:45 horas, en el pabellón Santiago Martín (Tenerife), mientras que el segundo partido será el próximo jueves 3 de junio, a las 19:45 horas. Si fuera necesario un tercer partido, este se jugaría el próximo sábado 6 de junio, a las 20:45.

Valencia Basket - Baskonia

Tras un primer enfrentamiento muy igualado, Valencia Basket consiguió alzarse con la victoria ante Baskonia en el último segundo por un punto (87 - 86), gracias a unos tiros libres de la estrella del equipo, el montenegrino Bojan Dubljevic, y un robo con polémica del base catalán Guillem Vives. A pesar de que Baskonia fue bastante superior durante todo el partido y llegó a vencer por nueve puntos al descanso del encuentro, la formación 'taronja' supo jugar bien sus cartas, con un descomunal Nikola Kalinic, con 18 puntos y 7 rebotes para 24 de valoración.

El segundo enfrentamiento se jugará el próximo miércoles 2 de junio, 19:45 horas, en el Buesa Arena de Vitoria y, en caso de que fuera necesario, el tercer partido se jugaría el próximo viernes 4 de junio, a las 19:45, en la Fonteta.

Semifinales de la Liga Endesa 2021

Las semifinales se jugarán del próximo domingo 6 de junio al viernes 11 de junio. La primera eliminatoria la jugarán el vencedor de los cuartos entre el Real Madrid y el Gran Canaria y el ganador del Valencia Basket contra el TD Systems Baskonia. Por otra parte, la segunda eliminatoria será entre el vencedor del enfrentamiento entre el Tenerife y el San Pablo Burgos y el ganador del FC Barcelona contra el Joventut de Badalona.

Final de la Liga Endesa 2021

La final de la Liga Endesa, en la que se decidirá al campeón de la competición de baloncesto española, se llevará a cabo entre el domingo 13 de junio y el jueves 17 de junio.