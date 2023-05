Barcelona vs Real Madrid: sigue en directo la Final Four de la Euroliga

Paseo en los playoffs

El Barcelona llega a su tercera Final Four consecutiva después de un paseo en los playoffs ante Zalgiris Kaunas, anfitrión de esta Final Four para la que no ha logrado clasificarse.

Los de Jasikevicius ganaron por 3-0 su serie con un gran Nikola Mirotic, máximo anotador de su equipo en dos de los tres partidos.