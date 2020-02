CON BILL MURRAY, BRYAN CRANSTON...

Los anuncios de la Super Bowl 2020 han dejado muchos momentos que no han pasado desapercibidos y ya se han vuelto virales tras una noche en la que Shakira y Jennifer López también triunfaron. Desde Bill Murray reviviendo el día de la marmota hasta la actriz de Arya Stark cantando 'Let it go' de 'Frozen', estos son los mejores anuncios de uno de los eventos más esperados del año.