El video que pretende concienciar a los jóvenes sobre los efectos de las fiestas en la propagación del virus

El vídeo comienza con joven en una fiesta en casa de un amigo, cuando de repente le suena el movil, es su madre preguntándole dónde está. "Aquí en casa de Javi, estudiando, ¿por qué?", le responde el chico engañándola.

"Es tu abuela, está muy mal, está ingresada en el hospital a penas puede respirar", le comunica su madre angustiada. "Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta", le contesta el joven. "Tiene covid, no sabemos cómo lo cogió si todos tuvimos mucho cuidado, ¿tú no habrás ido de fiesta?", le pregunta su madre, a lo que el chico, mintiéndola le dice que "no".

El cortometraje finaliza con un +1, sumando la muerte de la abuela a las cifras totales de la población fallecida por el coronavirus.

Con esta historia creada por Willi Suárez se pretende concienciar del peligro real que puede conllevar el coronavirus entre la población joven.