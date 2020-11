Así afecta el confinamiento por coronavirus a la pérdida de memoria

Las cuarentenas y los confinamientos que han ido sucediendo a lo largo de estos meses como consecuencia de la pandemia por coronavirus no han pasado inadvertidas para nuestra salud. Y es que diversos estudios han revelado un preocupante síntoma en nuestra salud mental: la pérdida de memoria.

Una encuesta realizada por la Sociedad británica del Alzheimer ha revelado que la mitad de los familiares que tienen pacientes con esta enfermedad aseguran que los recuerdos de estas personas habían empeorado por culpa del aislamiento, según ha recopilado la BBC Future.

Las causas, señalan, pueden ser debido a las prohibiciones de visitas que tuvieron muchas residencias durante el confinamiento, pero también en las medidas de seguridad que se establecieron para separar a los propios mayores entre ellos.

Sin perder de vista estos datos, la Universidad de California en Irvine ha comenzado un estudio sobre cómo el confinamiento puede haber afectado a la memoria de las personas. Porque tal y como señala Claudia Hammond autora de 'The Art of Rest' (El arte del descanso), la pérdida de memoria no solo afecta a la tercera edad, sino a toda la población, ya que hay muchos tipos de memoria.

¿Qué afecta a la memoria?

El factor más obvio es el aislamiento, puesto que la falta de contacto social puede afectar negativamente al cerebro e incluso para quienes pudieran padecer Alzheimer podría predecir el curso de esta enfermedad.

Por otra parte, la repetición de historias nos ayuda a consolidar recuerdos y si no podemos socializar es más difícil que eso pase y que esos recuerdos no se sientan tan claros como normalmente. También, ahora cuando mantenemos una conversación, tenemos menos historias que contar.

También ha aumentado la ansiedad y la depresión, dos problemas de salud mental que afectan a la memoria y que han sido provocadas por la pandemia. Las preocupaciones afectan a nuestra memoria dejándonos menos capacidad para recordar otras cosas.

El University College London, la psicobióloga Daisy Fancourt y su equipo han determinado que los niveles de ansiedad subieron durante el inicio del confinamiento y se han ido reduciendo, afectando más a los jóvenes, personas que viven solas, con niños, con ingresos bajos o que viven en áreas urbanas. Así mismo, las tasas de depresión se han duplicado, según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido.

Claudia Hammond señala que, "si sales a trabajar, entonces tu viaje, el cambio de escenario y los descansos que tomas marcan el día, dándote momentos para anclar tus recuerdos. Pero cuando trabajas desde casa, cada reunión en línea es bastante similar a cualquier otra porque tiende a sentarse exactamente en el mismo lugar frente a la misma pantalla. También hay menos cosas para etiquetar tus recuerdos y ayudarte a distinguirlos".

Salir a pasear puede ser una de las soluciones

Hammond explica en el artículo que una situación de la que apenas somos conscientes, pero que es muy importante, es el trayecto del trabajo a casa. Catherine Loveday, profesora de neurociencia cognitiva en la Universidad de Westminster, sostiene que un factor importante para nuestra memoria es pasar tiempo en diferentes ubicaciones geográficas.

Cuando salimos de casa para ir a trabajar, de manera inconsciente, prestamos atención para recordar el camino y que podamos volver. Lo hacemos utilizando una región del cerebro llamada hipocampo, lo que disminuye cuanto hay más confinamiento y repetición en nuestra vida.

Los expertos recomiendan, detalla Hammond, salir a pasear por calles que no nos sean tan familiares para reactivar el cerebro e intentar hacer que los días entre semana y los fines de semana sean lo bastante diferentes entre ellos.

Buscar nuevas actividades y hablar podría ayudar, según parece, a la memoria, así como reflexionar sobre el día a día para ayudar a la consolidación de recuerdos. Si a pesar de esto se nos siguen olvidando las cosas, otra de las soluciones puede estar en hacer listas o configurar alertas en tu teléfono móvil.