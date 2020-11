La reprochable actitud de las compañeras de piso de una estudiante de enfermería con covid: "vete a tu casa"

La historia de Elena Cañizares con sus compañeras de piso se ha hecho rápidamente en la redes sociales después de que estas intentasen echarla de la casa al haber dado positivo por COVID. La terrible conversación que mantuvo la joven estudiante de enfermería con sus compañeras de piso ha generado muchas críticas en las redes sociales, ya que estas mantuvieron una actitud muy dura con ella al pretender que abandonase la casa y se fuese a vivir con sus padres, que son personas de riesgo.

En cuanto Elena notificó por Whats App a sus compañeras de piso que había dado positivo en coronavirus, estas no dudaron en pedirle que se fuese a casa de sus padres, todo ello a pesar de la insistencia de la enfermera en que son personas de alto riesgo (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) quería evitar la posibilidad de contagiarse y que, además, es ilegal moverte de tu domicilio una vez has sido notificado como positivo, "estás siendo egoísta, tienes coche, con lo que puedes coger tus cosas e irte a casa de tus padres y así no propagar nada".

Por otro lado, la sanitaria explicó a Rocío y Ángela, las compañeras de piso, de que si le acercaban los tuppers con comida a su cuarto, no saldría de su habitación en ningún momento, solamente para ir a uno de los dos baños que tiene la vivienda. Algo que les pareció impensable a sus convivientes, "tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa. No tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa", insisten.

Entonces, Elena propuso otra solución, salir con doble mascarilla hasta la cocina para calentarse ella su propia comida pero tampoco tuvo la respuesta esperada por sus compañeras, "tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso". Algo que tampoco podrían hacer, porque al haber sido convivientes con un positivo tendrían que guardar igualmente una cuarentena de 14 días.

Finalmente la joven decidió abandonar el chat de grupo, bloquearlas y publicar lo sucedido en twitter. Más tarde, una de sus compañeras la amenazaba con denunciarla por publicar la conversación en la red social. La historia ha generado mucho revuelo en las redes sociales con menajes de apoyo a esta estudiante de enfermería y varios memes sobre el tema.