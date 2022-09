La reina se encuentra bajo observación medica en su residencia escocesa, el Castillo de Balmoral, miembros de la familia real acompañan a la monarca desde que se confirmara que el estado de salud de la reina es delicado. Este es el único comunicado oficial que tenemos, hay que ser muy cautos señala la corresponsal Celia Maza.

La reina conocida a ambos lados del Atlántico, es tremendamente popular, no solo en el Reino Unido si no en todo el mundo, ya sea republicano o monárquico, ya están diciendo los expertos de la BBC que es una soberana que ha hecho historia al estar durante siete décadas siempre primando la corona de la familia. La corresponsal Celia Maza ofrece la última hora sobre el estado de salud de la reina Isabel II y afirma que preocupa más lo que no se ha dicho que lo que se sabe oficialmente.

Líderes políticos de Reino Unido se han mostrado preocupados por el estado de salud de la reina Isabel II. Las duquesas de Cambridge y Sussex, Catalina y Meghan, respectivamente, no han viajado al castillo escocés de Balmoral con sus esposos para ver a la reina Isabel II, que se encuentra bajo supervisión médica.

Los tipos de interés

Las decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo que ha anunciado una subida de tipos del 0,75% finalmente no han desanimado a los compradores, las bolsas europeas han dado un vuelco y cierran en positivo, tras una jornada llena de incertidumbre a la espera de la decisión del BCE. La bolsa española sube un 0,78%.