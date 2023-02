La OMS calcula que 23 millones de personas van verse afectadas por el terremoto de Turquía y Siria y otras noticias del día

La OMS calcula que 23 millones de personas van verse afectadas por el terremoto de Turquía y Siria

La Organización Mundial de la Salud calcula que 23 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Turquía y en Siria. Están potencialmente en riesgo, especialmente en Siria donde tienen una menor capacidad de respuesta. Un país en guerra que hoy mismo ha reconocido que falta de todo.

El ministro de exteriores envía un hospital de campaña a Turquía

El ministro de Exteriores José Manuel Albares ha confirmado esta mañana que nuestro país enviará un hospital de campaña de la agencia española de cooperación internacional para atender a los heridos y que activará convenios con organizaciones no gubernamentales de Siria.

Esquerra Republicana no aclara si votar a favor en contra con la reforma de la ley sí es sí del PSOE

Esquerra Republicana no aclara si votará a favor o en contra de la proposición del PSOE para modificar la ley del solo sí es sí… El portavoz parlamentario Gabriel Rufián tampoco confirma si ha hablado o no con el PSOE, dice que no quiere sumarse al ruido, aunque admite que el texto inicial se puede mejorar.

Tres millones y medio de animales inmóviles por por un brote de viruela ovina

Más de seis mil las explotaciones de cabras y ovejas en Castilla la Mancha permanecen inmovilizadas desde esta mañana por un brote de viruela ovina. Alrededor de tres millones y medio de animales.

El Consejo General de enfermería presenta un plan para solucionar la violencia que sufren los sanitarios

La presión que soporta la atención primaria, la falta de profesionales, no ayuda a relajar el clima de tensión ni las agresiones de pacientes a sanitarios. Hoy el consejo general de enfermería presenta un plan junto a la Policía para atajar para atajar la violencia y las vejaciones en aumento.