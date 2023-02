Núñez Feijóo conoce en Más de Uno el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana y otras noticias del día

Núñez Feijóo conoce en Más de Uno el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana

Núñez Feijoó se ha enterado en directo, cuando conversaba con Alsina, de la noticia del acuerdo entre el PSC y el gobierno catalán para desbloquear los presupuestos en Cataluña. Ha confesado su inquietud por la deriva de un partido socialista que ya no es, a su juicio, constitucionalista, y ha denunciado el riesgo real de que las cesiones vayan a más a la vista del poder que ha conseguido acumular el independentismo.

El Gobierno celebra el acuerdo entre el PSC y Esquerra republicana

Lo que Feijoó entiende como una peligrosa deriva, al gobierno en cambio, le parece una muy buena noticia. De hecho, según el ministro de la presidencia Félix Bolaños, el acuerdo para desbloquear las cuentas forma parte de la Cataluña del futuro.

El Partido Popular pide la creación de una comisión de investigación sobre el caso AZUD

Una visión que no comparten en el Partido Popular. Los populares, por cierto, acaban de pedir que se cree una comisión de investigación en el Senado sobre el caso AZUD. La presunta trama de corrupción que salpica al presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig.

La ministra de trabajo carga contras los bancos

La presidenta de la Asociación de la Banca Alejandra Kindelán anuncia que ya están estudiando un recurso contra una imposición que consideran injusta. Y la ministra de trabajo en cambio, aprovecha la buena cifra de resultados del BBVA, récord de 6500 millones de ganancias, para volver a cargar contra las entidades financieras y para exigir que se congelen las hipotecas.

Yolanda Díaz no acompaña a Sánchez en su viaje a Rabat

Díaz es una de las ministras que no ha viajado a Rabat. No lo ha hecho ningún ministro de Podemos que no acompañan a Sánchez y al resto del gobierno a la reunión de alto nivel con Marruecos, la Cumbre Hispanomarroquí tras el giro en la política exterior del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Tampoco va a participar el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. Que estuvo anoche en La Brújula con Rafa Latorre. No le sorprenden pero si le preocupan los ataques constantes desde el gobierno a los empresarios.

Cataluña prohíbe los patinetes eléctricos en el transporte público

Les contamos además que en Cataluña los usuarios de patinetes eléctricos ya no pueden entrar ni en el metro ni en los trenes ni en los autobuses. Es la primera comunidad que prohíbe la utilización de estos vehículos en los transportes públicos.

Juliette Binoche, ganadora del Goya Internacional

Se acaba de anunciar que la actriz Juliette Binoche recibirá el Goya internacional en la próxima gala de Sevilla. La Academia reconoce la brillante trayectoria de Binoche y su apuesta por papeles complicados y arriesgados que le han brindado actuaciones inolvidables.