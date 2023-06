informativos

Las noticias de Onda Cero de las 10:00 horas (27/06/2023)

"No sería razonable imponer un criterio único en las negociaciones con VOX, cuando las situaciones son distintas, cuando se ha votado diferente" ha dicho en Más de uno Fernando López Miras, candidato a la reelección de la Presidencia de Murcia. Agradece a Feijóo la confianza que da a los barones del PP para tomar decisiones y en su caso particular, no tiene "dudas de que Murcia tendrá un gobierno popular, no hay otra alternativa".