Las noticias de Onda Cero a las 10:00 (20/10/2023)

Con la resaca del debate en el Senado en el que Pere Aragonès defendió la amnistía como punto de partida para el referéndum y no se quedó a escuchar a los presidentes autonómicos, todos del Partido Popular, porque los del PSOE no acudieron y tampoco nadie del Gobierno. Por el PSOE intervino Juan Espadas que hoy en Más de uno no ha querido pronunciarse sobre la amnistía, pide que no se especule. Ha lamentado la utilización del Senado que a su juicio hizo el PP y ha justificado las ausencias, dice que nadie les invitó.