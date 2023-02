Félix Bolaños defiende la reforma de la ley sí es sí del partido socialista y la califica de impecable y otras noticias del día

Félix Bolaños defiende la reforma de la ley sí es sí del partido socialista y la califica de impecable

El ministro de la presidencia hay dicho hoy en Más de Uno, que considera que la ley del solo sí es sí no es una ley perfecta, que tiene algunas dificultades y que por tanto la reforma que hay que hacer es inevitable. Defiende la que ha redactado el partido socialista al que califica de impecable. Dice el ministro que va a negociar con todos los grupos parlamentarios, también con el Partido Popular,, que de momento, según acaba de explicar Cuca Gamarra, no ha recibido llamada alguna. Insiste Félix Bolaños en que no hay nada de lo que disculparse.

Podemos no va a ceder en la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley sí es sí

El problema detectado del que nadie se dio cuenta, según el ministro, y que se traduce no en cuatrocientas rebajas de condenas, sino en más de novecientas, porque los datos de las audiencias provinciales de Madrid o Barcelona no se publican. Los efectos no deseados, que diría el gobierno, se siguen produciendo mientras los socios se pelean y se encona la crisis entre el PSOE y Podemos que no va a ceder en la tramitación parlamentaria.

Podemos cede en la ley de bienestar animal que se votará hoy en el congreso

En lo que sí le ha tocado ceder, en cambio, es en la ley de bienestar animal, que hoy se vota en el Congreso de los Diputados y que saldrá adelante con las modificaciones introducidas en la enmienda del PSOE que dejan fuera de la protección a los perros de caza. La ley estrella de la ministra Belarra que se traga el sapo esta vez. No sin dejar de denunciar la posición de sus socios de coalición por la que ha pedido perdón. Esto que ha dicho la ministra Belarra es precisamente lo que Félix Bolaños llamaba esta mañana en la entrevista con Alsina el relato de la mentira.

Zelensky pide más apoyo militar de Occidente en la cumbre de Bruselas

La cumbre de lideres que se celebra en la capital comunitaria ha quedado eclipsada por la invitación a Zelensky. El presidente ucraniano que quiere más apoyo militar de Occidente y que ha hecho un discurso en clave europeísta en el Parlamento Europeo.

La presidenta de la Eurocámara respalda la petición de Zelensky de enviar más aviones de combate

La propia presidenta de la Eurocámara Roberta Metzola ha respaldado abiertamente la petición de Zelensky de más aviones de combate, una posibilidad que ayer mismo defendió el primer ministro británico y que hoy aplaude y defiende también el Parlamento comunitario.

La ayuda humanitaria de la ONU llega con dificultades a Siria

Han pasado más de 72 horas desde que la tierra tembló en Turquía y en Siria y es cada vez más difícil encontrar vida bajo los escombros. Los equipos de rescate siguen trabajando, más que nunca contra el reloj, mientras la ayuda humanitaria de la ONU empieza a llegar con cuentagotas a Siria, a la zona que controla la oposición. Lo han confirmado las propias autoridades locales

El paro subirá en España un 13% en el primer semestre del año

El paro subirá al 13% en nuestro país en el primer semestre de este año. La previsión de ADECO es que siga repuntando y solo mejorará ligeramente a partir de junio.

El Tribunal Constitucional debate la ley del aborto que presentó el PP hace trece años

El Tribunal Constitucional que hoy esta debatiendo sobre el recurso a la ley del aborto que presentó el Partido Popular hace trece años.