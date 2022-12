BOLETINES

Empieza el pleno del TC sobre el recurso de amparo del PP, y otras noticias

Los once magistrados del TC se reúnen en pleno, que se pospuso la semana pasada, a partir de esta hora. Tendrán que decidir si recusan o no a dos de sus miembros, incluyendo su presidente Trevijano, y si admiten a trámite el recurso que ha presentado el PP para frenar la tramitación parlamentaria en el Senado de la reforma judicial. El catedrático de derecho y ex ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, ha estado en Más de uno esta mañana. Sostiene que el procedimiento escogido por el gobierno es un error, aunque paralizar un proyecto legislativo sentaría, a su juicio, un grave precedente.