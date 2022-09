Primera reacción del Gobierno a los precios de agosto, el ministro Planas sostiene que la inflación empezará a bajar en los próximos meses. Ha manifestado que la medida de Yolanda Díaz pasa por la responsabilidad de toda la cadena alimentaria con la que mantiene contactos.

En cuanto a la cesta de la compra, no secunda la idea, no solo por no ser legal si no porque no es eficaz la solución.

Incendio en Granada

Pese a la lluvia de estos días el incendio de Granada en Los Guajares, sigue sin estar controlado, continúa activo y está mañana se incorporan los medios aéreos, Paco Suarez nos lo cuenta.

En Coruña

La Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de un bebe de un año que se cayó desde un quinto piso en el día de ayer, Lara Vivero nos da los detalles.

En Francia

Es noticia esta mañana la muerte a los 91 años del cineasta Jean Luc Godard.