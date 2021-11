informativos

Boletín de noticias de Onda Cero del 4 de noviembre de 2021 a las 12:00

Seguimos a vueltas con la Reforma Laboral después del cambio de discurso del Gobierno que admite ya que no se derogará porque técnicamente no es posible, Comisiones Obreras sostiene que este debate sobre derogar o no en realidad no es trascendente.