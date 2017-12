Miguel Ángel Gil: "Sin duda sería un golpe más duro perder a Simeone que a Griezmann"

El consejero delegado del Atlético de Madrid afirma en El Transistor que " Griezmann jugará la segunda vuelta del campeonato en el Atlético de Madrid". Y deja claro que "el Atlético no va a negociar ahora y es imposible que ningún equipo pague su cláusula". La idea de Gil es que el francés haga dupla con Diego Costa : "nos ha costado tanto juntarlos que la idea es que estén juntos varios años".

Miguel Ángel Gil es claro en cuanto al caso de Griezmann y su relación con el FC Barcelona. El consejero delegado del Atlético de Madrid asegura que "No tiene sentido que ahora en la mitad del campeonato el que va primero intente contratar a uno de los mejores jugadores que tiene el que va segundo".

A pesar de la denuncia interpuesto contra el club azulgrana, Gil asegura que "a día de hoy las relaciones con el Barcelona son muy buenas pero cuando alguien hace algo que no debe nos tenemos que defender". Reconoce que "ha habido contactos, he hablado con directivos del Barcelona y la familia del jugador" pero apunta que "no queremos que se sancione, queremos respeto". Y añade que "lo que tiene que hacer es dejar de hablar con el entorno del jugador y esperar al mes de mayo".

En contraposición, pone como ejemplo el caso de Saúl Ñíguez que analiza como actuación correcta por parte del Barcelona. Cuenta que "Bartomeu este verano para decirme que necesitaban un jugador de las características de Saúl y que tenían intención de pagar su cláusula".

Por otro lado, habla de las palabras de Simeone sobre Torres y afirma que "conozco mucho a Simeone y tengo clarísimo el respeto y la admiración que tiene por Torres y lo que representa Fernando para el Atlético".

Respecto a las noticias que han salido sobre Luciano Vietto asegura que "hemos llegado a un acuerdo para que Vietto vaya cedido con opción de compra al Sporting de Portugal. Falta la firma del jugador, la de los clubes ya está".