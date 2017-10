David Ferrer: "Nunca imaginé ganar 27 títulos y estar entre los mejores"

ANABEL MEDINA: Sobre la nueva capitana de la Copa Federación, Anabel Medina, que le deja un mensaje en El Transistor, asegura que "la tengo mucho cariño porque me he criado con ella y espero que le vaya muy bien con el equipo de Copa Federación".

SERGI BRUGUERA: David Ferrer también habla del nuevo capitán de la Copa David y asegura que "es mi ídolo desde pequeño y ya he podido hablar con para felicitarle por la capitanía de la Copa Davis".

CONCHITA MARTÍNEZ: Sobre los rumores que corrían de una supuesta mala relación con Conchita Martínez deja claro que "Han sido tres años muy buenos y se ha portado muy bien conmigo".

SU CARRERA PROFESIONAL: Su excompañero y amigo Carlos Moyá le pregunta a David Ferrer si se esperaba tener una carrera tan exitosa a lo que el tenista español contesta que "para nada imaginaba ganar 27 títulos y estar entre los mejores del mundo". Por otro lado, Feliciano López, le pregunta por su amabilidad con el resto del circuito y asegura que "me siento muy orgulloso de que el resto de tenistas hablen bien de mí y es el mejor título que he podido conseguir".

¿PUNTO DE INFLEXIÓN EN SU CARRERA?: David Ferrer recuerda como uno de los grades momentos de su carrera la primera final de un Másters, pero destaca su consolidación en el tenis durante la temporada del año 2009.

SU ÍDOLO FUE AGASSI: "Siempre me fijé en su estilo de juego y me marcó mucho" afirma el tenista español. Y añade "era un gran tenista aún sin tener un gran saque".

RECOMENDACIÓN PARA LO JÓVENES: El tenista español asegura que "ganar y perder es importante", pero a los chavales les diría que "se diviertan con el deporte, que adquieran los valores y que trabajen cada días". Cuenta que "los tres últimos meses de peores resultados han sido los mejores en el tenis por lo que he mejorado"

REGALOS DE SUS FANS: Respondiendo la pregunta de su compañero Pablo Carreño cuenta que "tengo una seguidora de Japón que me sigue mucho y me escribe. Además me regala cosas japonesas y no se para que se utilizan".

Además, David Ferrer nos cuenta divertidísimas anécdotas, explica alguno de sus miedos y nos habla del cariño a sus amigos y familiares.