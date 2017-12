Inés Arrimadas: "Ganar a Esquerra sería un mensaje al mundo potentísimo para acabar con el procés"

La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha pasado por Julia en la onda con Julia Otero a menos de una semana para la celebración de los comicios en la Generalitat de Cataluña, y de momento las encuestas le hacen ser optimista, pero cauta. "No es ninguna utopía que podemos ganar, pero hay que tener prudencia". "La realidad está teniendo impacto, ninguna encuesta da al independentismo los 72 escaños que tienen ahora, así que algo han bajado". Por ello hace un llamamiento a los catalanes, porque "si salimos en masa a votar, ganamos".

Es consciente que aunque logre la victoria, formar gobierno requiere de pactos, algo que Podemos ya ha manifestado que no hará con ella. "Vetos existen pero yo tengo la obligación moral de luchar hasta el final, no tenemos otra alternativa". Pero "la mayor parte de los votantes de Podemos quieren priorizar las políticas sociales". Lo mismo comenta de Iceta y comenta que "no es el momento del 'no es no' del PSOE”. "Si queremos que haya gobierno todos vamos a tener que ceder" y cree que "la mayoría de los votantes del PSC quieren un gobierno con C's en Cataluña".

Y si Iceta lograra imponerse como primera fuerza constitucionalista, " yo lo apoyaría, pero para hacer un gobierno constitucionalista, no para reeditar un tripartito con ERC". Pero en cuanto al indulto anunciado por el líder del PSC si logra la victoria electoral, "la reconciliación no se hace ofreciendo indultos a los políticos, Ciudadanos no somos partidarios de privilegios para los políticos".

Toca pensar en política social y dejar atrás al procés. "Objetivamente hemos dedicado mucho tiempo al procés y a gestionar mal. Tenemos recortes sociales peores que en el resto de España". Sobre las heridas abiertas, "quiero ser la presidenta de todos los catalanes, yo los respeto a todos. A nosotros nos han ninguneado y nos han insultado. Carme Forcadell decía que no éramos catalanes".