Miquel Iceta: "La mayoría de los catalanes no han votado por la independencia"

En un discurso en la sede del partido, Iceta ha valorado de forma "positiva" el resultado de los socialistas en un "contexto de máxima polarización", tras "sufrir una traumática escisión" y ante la "competencia con fuerzas emergentes".

Con el 96,65 % escrutado, el PSC ha sumado en estos comicios 505.330 votos (12,72 %) y 16 escaños, el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas desde 1980, aunque ha conseguido evitar que su caída fuera mayor de lo esperado con respecto a 2012, cuando logró 524.707 votos (14,43 %) y 20 escaños.

"Mantener la tercera plaza en el Parlament, con 16 diputados y un número de votos muy similar al obtenido en 2012 creemos que es todo un éxito", ha aseverado, recordando que se ha conseguido "remontar" una situación que "muchos definían como terminal" y con sondeos que les otorgaban "entre 8 o 9 diputados antes del verano".

Iceta ha "felicitado" a Junts pel Sí por su victoria en los comicios, pero les ha dejado claro que su resultado es "inferior" a los 71 que sumaron CiU y ERC en 2012, pero ahora tienen la "responsabilidad de gobernar". "Esperemos que lo hagan desde le respeto a la ley y a las otras opciones parlamentarias", ha dicho.

"El presidente Artur Mas convocó elecciones convencido de que habría una mayoría de catalanes a favor de la independencia. Contados los votos no es así -ha avisado-. Espero que Junts pel Sí sea plenamente conscientes. Los que planteaban estas elecciones como un plebiscito no han llegado al 50 % de los votos".

El dirigente ha hecho hincapié en que los "ciudadanos han hablado" y lo han hecho con una "altísima participación", un "máximo histórico" que ha celebrado Iceta, que también ha felicitado a Inés Arrimadas (Ciutadans) por su "importante" resultado (25 escaños).

Ante los máximos dirigentes del partido, algunos pocos militantes y los periodistas presentes, Iceta ha recalcado que su partido "mantendrá su discurso político en la etapa que se abre".

"No hay salida al problema de encaje entre Cataluña y el resto de España que no pase por el diálogo, negociación y pacto que hemos defendido. Estas elecciones deben ser leídas también adecuadamente en el conjunto de España: muchos catalanes no aceptan de ninguna de las maneras mantener la situación actual", ha afirmado.

Entre "la ruptura unilateral y el inmovilismo", ha defendido que hay "una mejor opción", ya que "solo abriendo el camino a una reforma federal se conseguirá dar la vuelta a esta situación. Los que piensan que se arreglará por sí solo y que con decir 'no' basta, se equivocan. Todos los que quieran trabajar por una solución justa y acordada pueden contar con el PSC".

Pese a evitar la debacle que auguran algunos sondeos, sobre todo tras las escisiones de las corrientes más catalanistas del partido y una fractura interna, fruto del proceso soberanista, que derivó en la súbita dimisión de Pere Navarro hace un año y medio, el PSC queda sin embargo lejos de sus mejores resultados en 2003 y 1999 -cuando superaron el millón de votos- o de cuando gobernaron la Generalitat al frente de los gobiernos tripartitos entre 2003 y 2010.