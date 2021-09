PODCAST

'Rock'n'Roll Animal' 13x03: ¿Son la Creedence Clearwater Revival la heredera norteamericana de los Beatles?

La sucesión de éxitos de la banda de John Fogerty era la perfecta continuación del dominio que ejercieron los Beatles durante los sesenta y la publicación, en España, de la biografía del indiscutible de la Creedence nos ha animado a dedicarle un programa especial. No falta en esta entrega un guiño a ese mágico 24 de septiembre de 1991 y también al maravilloso "All Things Must Pass" de George Harrison.