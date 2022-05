Tom Cruise, rotundo contra el estreno de sus películas en plataformas: “Eso no va a ocurrir”

La pandemia del coronavirus ha convertido a Tom Cruise en algo que no era antes. Ha pasado de estrella internacional, conocidísima, taquillerísima, adoradísima, a integrar las filas del selecto club de nombres de referencia para los defensores del cine en sala… y opuestos a los estrenos en las plataformas digitales. Las voces más contundentes que se han alzado contra esta práctica desde el año 2020 son las de Christopher Nolan, Denis Villeneuve… y el propio Cruise, que se ha opuesto rotundamente a que ‘Top Gun: Maverick’, la secuela de su película de aviación de 1986, viera la luz en un lugar que no fuera un cine.

Este miércoles, el neoyorquino ha aterrizado en el Festival de Cannes entre aplausos y multitudes, convertido en el mayor embajador del modelo cinematográfico que esta muestra defiende y en el mayor portavoz contra el modelo que esta muestra desprecia, que es el del estreno simultáneo en salas y en plataformas. En un encuentro-homenaje ante 1.000 personas en la Sala Debussy, la segunda más grande del Palais des Festivals -o quizá debamos decir que ha sido en un acto que ha reemplazado a lo que debería haber sido una rueda de prensa-, el moderador Didier Allouch le ha preguntado a Cruise si ha recibido presiones para estrenar su película en plataformas durante la pandemia.

“No, eso nunca va a pasar. Eso no iba a pasar”, decía mientras levantaba un aplauso. “Eso nunca va a pasar”, subrayaba. El actor se ha declarado como un amante del cine, al que dice que acude con mucha regularidad: “El cine es mi amor, es mi pasión. Me encanta. Siempre voy al cine cuando se estrenan las películas. Me pongo una gorra y me siento entre el público. Paso mucho tiempo con los propietarios de los cines. Hablo con todos los departamentos. Quiero entender sus trabajos porque quiero ayudarles con el trabajo que hacen”, decía Cruise, que ha situado el origen de esa curiosidad en su adolescencia.

“Nunca doy nada por hecho”, añadía al referirse a su profesión. “Todos tenemos un sueño. Este es mi sueño, esta es mi pasión. Y de repente estaba en el set de ‘Taps, más allá del honor’. Y tenía enfrente a George C. Scott, que era ‘Patton’, y quería que me contara cotilleos… pero quería verle trabajar, ver cómo traducía su trabajo en el cine. Cuando hacía ‘Taps’ supe que quería hacer eso durante el resto de mi vida. Que nunca iba a dar nada por hecho. Supe que lo único que podía hacer en la vida… era hacer lo mejor que puedo hacer. Y ya está”. Otro aplauso de la concurrencia.

“¿Por qué haces tus propias escenas de acción?”, le preguntaba Allouch en relación con su próxima ‘Misión: Imposible 7’. “Nadie le pregunta a Gene Kelly por qué baila, por qué hace sus propios bailes o sus propias escenas de canto”. “¿Tienes miedo cuando lo haces?”, repreguntaba el periodista. “Por supuesto”, respondía Cruise. Y se ganaba otro aplauso. El más grande de todos, con su entrada en el escenario. Irónicamente, el director artístico del festival -Thierry Fremaux- ha tenido que pedir al público que guardara los móviles para darle a la estrella un aplauso en condiciones.