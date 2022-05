Cannes arranca con “gran responsabilidad” en el jurado y confianza en el futuro del cine

Pocas horas antes de que se encendieran los focos de la primera alfombra roja de Cannes 2022 -es decir, del primer ascenso de esa escalera mítica de la cinematografía mundial-, el jurado de la sección oficial a concurso se ha sometido a las preguntas de la prensa. A la cabeza el presidente, el actor francés Vincent Lindon, y a su lado la actriz y directora Rebecca Hall, la india Deepika Padukone, la intérprete sueca Noomi Rapace y la italiana Jasmine Trinca, el director iraní Asghar Farhadi, el cineasta francés Ladj Ly, el norteamericano Jeff Nichols y el noruego Joachim Trier.

Lindon ha arrancado su intervención inicial admitiendo que la llamada de Cannes “es una enorme responsabilidad” en la que no ha pensado mucho, y que se acercará a las películas de todo el mundo sin apriorismos, con los mismos criterios que aplicaría un espectador. “Estoy aquí entre mis héroes” -admitía emocionada la actriz sueca Noomi Rapace-, “no podía imaginar que esto sucediera, es un sueño hecho realidad”. “Siendo personas creativas es también una gran responsabilidad creativa”, añadía Rebecca Hall sobre la decisión que afronta el jurado en las próximas fechas.

El jurado de la sección oficial del Festival de Cannes, antes de su primera cena de la muestra

“Es la tercera vez que me invitan a ser parte del jurado y me alegro de que la tercera vez sea la buena”, ha asegurado Asghar Farhadi, que ha comparado la alegría de estar en Cannes con la sombría situación que está viviendo el pueblo iraní. El cineasta noruego Joachim Trier se ha dirigido a los y las periodistas con un mensaje de optimismo: “No os creáis el hype, el cine no se está muriendo”. Segundos después, Jeff Nichols ha relatado cómo su primer viaje a Cannes fue para trabajar de camarero. “Un cliente me dio un ticket como propina y me puse un traje que me había comprado mi madre, voy a ver las películas con los ojos tan abiertos como aquel joven de 21 años”.

La representación de la diversidad en las películas seleccionadas a competición también se ha debatido en el encuentro de prensa. “El jurado ha sido elegido bien”, decía Rebecca Hall sobre la composición paritaria del órgano que debe otorgar la Palma de Oro. “Hemos mejorado mucho en los últimos años pero es un movimiento, no ha acabado aún”. “Hacer películas es una actividad humana”, añadía Jeff Nichols, “no podría imaginar que, en un jurado tan diverso como este, se ignorasen los temas sobre los que la humanidad está discutiendo. Todos los temas aparecerán en la conversación”.

Al final de la rueda de prensa, Asghar Farhadi ha negado las acusaciones de plagio contra él que llegaban desde Irán hace unas semanas en relación con ‘Un héroe’: “Mi película no está basada en el documental [del que se habla]”. El director ha alegado que vio ese documental, realizado por una alumna, en el contexto de un taller en el que ella participaba, que habló con ella, y que basa la cinta en el mismo hecho real que el documental, pero sin parecerse a éste. Farhadi ha negado que sobre él pese una condena y ha acusado a ciertos medios de difundir información errónea.

¿El gran ausente de la primera gran rueda de prensa de Cannes? El coronavirus.