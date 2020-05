'Space Force'. ¿Qué pasaría si Donald Trump quisiera volver a la Luna en 2024?

En ocasiones no hace falta nombrar a alguien para que su presencia sea muy notoria. Donald Trump, a quien en la serie 'Space Force' -que se estrena en Netflix el próximo viernes 29 de mayo- solo se alude a través de las siglas 'POTUS' [President of the United States], es la fuerza motora de la comedia y del drama que se ocultan detrás de cada uno de los 10 episodios. La comedia está en la propia premisa, en la creación de una sexta rama del ejército estadounidense dedicada a la investigación militar del espacio; el drama se encuentra en cada chiste, en cada giro absurdo de la trama, que el espectador recibe con las cejas arqueadas... preguntándose si la realidad no supera a la ficción.

Steve Carell da vida al general Mark R. Naird -la pronunciación de este apellido en inglés se puede confundir con 'nerd', pardillo-, un militar veterano que lidera la fuerza espacial creada por Trump, y que se ha desgajado del Ejército de Tierra. A su lado trabaja un prestigioso científico, John Malkovich, y su mujer está interpretada por una Lisa Kudrow que, por azares del destino y de la comedia, acaba condenada a muchas décadas de cárcel. Con estos mimbres teje Carell su primera colaboración en una década con Greg Daniels, desde 'The Office', la serie que lo consagró entre el gran público.

En 'Space Force' Carell es, claramente, la 'prima donna'. Su retrato de un general que adopta decisiones absurdas -que siempre palidecen ante las órdenes que recibe desde la Casa Blanca, claro- pero que a la vez es tierno e intenta sostener una familia rota en mil pedazos, domina el relato principal, para el que la plataforma de Ted Sarandos no ha escatimado en medios. No solo vemos cada rincón de la sede de esta nueva fuerza espacial, sino que asistimos a escenas en naves espaciales y en la propia superficie lunar. Porque de esto se trata. A 'POTUS' se le mete entre ceja y ceja que Estados Unidos debe volver a pisar la Luna... pero Steve Carell descubrirá que otros países están en la misma carrera.

La serie, que se ve con media sonrisa y con alguna carcajada abierta, no se lanza en brazos del humor absurdo al 100%. Siempre se mantiene en una delicada cuerda floja que permite al espectador ver los episodios con una cierta ternura, con compasión por unos personajes atrapados en el torbellino de la locura 'trumpista'. Una tierra de nadie en la que todo vale. Incluso entrenar a un chimpancé -perdón por este spoiler final- para que realice un paseo espacial, quizá una de las escenas más hilarantes de la producción. ¡Por cierto! 'Space Force' será nuestra última ocasión para ver en pantalla a Fred Willard, que acaba de fallecer, e interpreta al padre de Steve Carell.