Salma Hayek: "Fue muy difícil guardar el secreto de que iba a trabajar para Marvel en casa"

Este viernes 5 de noviembre llega a los cines 'Eternals', la nueva película de la factoría Marvel dirigida por Chloé Zhao [la cineasta que venció en los últimos Oscar gracias a 'Nomadland']. La cinta presenta diez nuevos superhéroes, diez guardianes intergalácticos que cuidan de la raza humana y la protegen de unas criaturas llamadas "desviantes". La lideresa de ese grupo, en el que figura la actriz Angelina Jolie, es Salma Hayek. Con ella y con el actor Kumail Nanjiani hemos podido hablar en Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero.

Cuando le preguntábamos cómo de difícil fue para ella guardar el secreto de que iba a trabajar para Marvel, Hayek aseguraba que le había resultado "muy difícil". Después, añadía el argumento definitivo: "¿Sabes cuando los hijos te dicen que no entiendes nada? ¿Que no eres 'cool' y que ya estás muy vieja? En algunos momentos, cuando sentía algo de eso, les quería decir... ¡Hey, qué les pasa, si soy una superhéroe de Marvel! Pero no podía hacer eso, porque los primeros que abren la boca son los niños".

Lágrimas en la premiere

La nueva película de Marvel ha puesto el acento en la diversidad y la representatividad. 'Eternals' muestra en pantalla el primer beso gay de la saga de superhéroes y también, con la cara de Salma Hayek, la primera superheroína latina. Hayek ha confesado en la entrevista que se le cayeron las lágrimas en la premiere de la película cuando vio a una familia latina, compuesta por una mujer y sus tres hijas, vestidas como Ajak, su personaje en 'Eternals'.