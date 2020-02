¿Qué dicen todos los indicadores previos a los Oscar 2020? Que la cosa está entre '1917', 'Parásitos' y 'Erase una vez'...

Todas las estadísticas se ven alteradas por excepciones, todas están sujetas al azar de romperse en mil pedazos. Por eso en el titular de esta pieza utilizamos la palabra "indicadores". Porque dichas estadísticas indican, señalan un camino. En ningún caso lo aseguran al 100%. Desde que la Academia de Hollywood reformó las bases de los Oscar en 2009 para incluir más de cinco películas en la terna final -diez al principio y entre cinco y diez más tarde-, la lista de las cintas ganadoras da buena cuenta de los efectos del sistema de papeletas preferenciales. 'En tierra hostil' y no 'Avatar' [2010], 'El discurso del rey' y no 'La red social' [2011], 'Argo' y no 'La vida de Pi' o 'Lincoln' [2013], '12 años de esclavitud' y no 'Gravity' [2014], 'Birdman' y no 'Boyhood' [2015], 'Spotlight' y no 'El renacido' [2016], 'Moonlight' y no 'La La Land' [2017],[[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/noticias/mundo/oscar-2019-green-book-mejor-pelicula-sorpresa-roma-alfonso-cuaron_201902255c736d5d0cf2812925f64918.html||| 'Green book' y no 'ROMA' [2019]]]. Quizá las dos excepciones de esta última década sean 'The Artist' [2012] y 'La forma del agua' [2018]. Ambas consiguieron Mejor Película y Mejor Director... y no se vislumbra en la lista de sus contendientes una rival con la misma fuerza.

El mencionado sistema de papeletas preferenciales funciona más o menos como intentaremos explicar a continuación. Las académicas y académicos ordenan las producciones nominadas al Oscar a la Mejor Película ordinalmente -en el caso de este año, de 1, su favorita, a 9, su menos favorita-, y la empresa dedicada al conteo de los votos reparte dichas papeletas en "montoncitos" según la película colocada en el número 1. Si en ese primer reparto alguna producción consigue el 50% o más de los votos, es proclamada ganadora. Si no ocurre así, el montón con menos papeletas vuelve a repartirse entre el resto de montones considerando la película que figura en el segundo lugar. ¿Qué ocurre en la práctica? Que un número pequeño de académicos, que ha colocado en su número uno una película con muy poco apoyo... pasan a apoyar otras películas, las que han colocado en su número 2. Si se alcanza el 50% tras el nuevo reparto, hay ganadora; si no, la operación se repite tantas veces como sea necesario hasta conseguir una vencedora.

El sistema que acabamos de describir da como resultado que la película ganadora no tiene por qué ser, en la mayoría de los casos, la que ha alcanzado el mayor número de "unos" en la votación. Puede ser vencedora una película con una combinación amplia de "unos", "doses" y "treses"; es decir, puede ganar el Oscar a la Mejor Película una cinta que no entusiasme a la mayoría pero que la mayoría no odie. Si revisamos la lista de ganadoras consignada arriba a la luz de este sistema, podremos explicarnos muchas cosas. ¿Qué parece clave en la carrera al Oscar? Evidentemente que tu película guste, es obvio, pero resulta también crucial que dicha película no levante iras. Esta premisa, con las nominadas de este año 2020, reduciría la lista a tres: '1917', 'Érase una vez en... Hollywood' y 'Parásitos'. Llegados a este punto vamos a leer los indicadores de la temporada de premios, que nos darán aún más razones para proclamar una potencial ganadora con antelación.

Los Globos de Oro

La importancia de los premios de la prensa extranjera acreditada en Hollywood de cara a los Oscar es muy relativa. Tomando como base estos últimos 10 años, los Globos de Oro han tenido una tasa de acierto del 50%: tres veces han dado en el clavo con su Globo de Oro al Mejor Drama -'Argo' en 2013, '12 años de esclavitud' en 2014, 'Moonlight' en 2017- y dos veces ha ganado el Oscar una película que se alzó previamente con el Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical -'The artist' en 2012, 'Green book' en 2019. ¿Qué han hecho este año los y las votantes de la HFPA? Le han dado el Globo de Oro a Mejor Drama a '1917', de Sam Mendes, y el Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical a 'Erase una vez en... Hollywood'. Si apuntamos que le otorgaron a 'Parásitos' el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera, seguimos en nuestro trío de apuestas. Los Globos de Oro, este año, no nos van a sacar de dudas.

Los críticos norteamericanos

Si los críticos extranjeros no nos han ayudado, veamos qué han dicho los estadounidenses. Hay decenas de premios diseminados por Estados Unidos, pero vamos a considerar cuatro galardones. En la última década, la Mejor Película de los Oscar ha coincidido con ellos según la siguiente tasa de acierto: Círculo de Críticos de Nueva York (20%), Asociación de Críticos de Washington DC (30%), Asociación de Críticos de Los Ángeles (30%) y los Critics' Choice Awards (60%). Vemos, pues, que solo estos últimos se han ganado algo más de crédito como indicadores de los Oscar. Solo por curiosidad, repasemos sus premios de este 2020: 'El irlandés' para el Círculo de Críticos de Nueva York, 'Parásitos' para la Asociación de Críticos de Washington DC, 'Parásitos' para la Asociación de Críticos de Los Ángeles (30%) y 'Érase una vez en... Hollywood' para los Critics' Choice Awards.

Los gremios [que también votan en los Oscar]

Toca ahora repasar a los colectivos de votantes de los Oscar que dan también galardones dentro de sus ramas. Comencemos por los productores. El PGA Award ha coincidido durante la última década en ocho ocasiones con el Oscar a la Mejor Película. Es un galardón con gran capacidad de acierto, que este año ha ido a parar a manos de Sam Mendes por '1917'. El DGA Award, el premio que otorgan los directores de Hollywood a uno de los suyos, ha coincidido en seis ocasiones con la Mejor Película, y en nueve ocasiones con el premio al Mejor Director. En 2020 se lo han otorgado también a Sam Mendes por su película sobre la Primera Guerra Mundial. ***El Sindicato de Guionistas entrega su galardón en la madrugada del 1 al 2 de febrero de 2020.

El Sindicato de Actores, que cada año entrega los SAG Awards, ha acertado con la siguiente tasa los galardones de interpretación durante la última década: Mejor Actor Protagonista (90%), Mejor Actriz Protagonista (80%), Mejor Actor de Reparto (80%) y Mejor Actriz de Reparto (90%). Son, por tanto, unos galardones con gran predicción sobre los Oscar, que este año han ido a parar a manos de Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern. Además entregan un premio al Mejor Reparto, que ha coincido cuatro de las últimas diez veces con la Mejor Película de los Oscar. En 2020 ha sido para 'Parásitos'.

Los BAFTA, el espejo británico

Hay muchos profesionales del Reino Unido que votan a los Oscar, y dado que la ceremonia de los BAFTA cuenta con apartados específicos para el cine de las islas, siempre se acaba convirtiendo en una especie de pregala a la que hay que prestar atención. En la última década, el BAFTA a la Mejor Película ha coincidido en cinco ocasiones con el Oscar a la Mejor Película. Es cierto que son los últimos cinco años los que no han acertado con la previsión, lo que puede ser una señal de pérdida de valor para el indicador. ***Los BAFTA entregan sus galardones el 2 de febrero de 2020.

Festival de Cannes y Festival de Venecia

Como elemento desestabilizador de todo lo dicho, miremos a los grandes festivales del año. En la última década, ninguna de las Palmas de Oro del Festival de Cannes se ha alzado con el Oscar a la Mejor Película. Hay que remontarse a 1955 para encontrar a 'Marty', la única película que tiene ambos premios. ¿Quién ganó la Palma de Oro 2019? 'Parásitos'. Y sin embargo, en los últimos diez años, el León de Oro de Venecia sí se ha transformado en Oscar una vez: con 'La forma del agua', de Guillermo del Toro. El año pasado el León fue para 'ROMA', que estuvo a punto de conseguir el Oscar... y este año la ganadora ha sido 'Joker'.

Repasada toda esta información, llena de contradicciones y pistas falsas, y a la espera de los dos premios restantes que suelen arrojar cierta luz sobre los Oscar, '1917' y 'Parásitos' parecen las dos películas de consenso que pueden salir vencedoras del sistema de voto preferencial, que tiene visos de castigar a cintas como 'El irlandés' o 'Historia de un matrimonio' [la presencia de Netflix en los Oscar aún no ha sido bien digerida por muchos académicos], las 'Mujercitas' de Greta Gerwig, 'Joker' o 'Jojo Rabbit', de Taika Waititi. Estas tres últimas tienen defensores apasionados y detractores acérrimos. 'Le Mans' 66', a juicio de todos los analistas, no tiene opciones para convertirse en el Oscar de 2020.